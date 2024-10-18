彭博社：歐盟圖抗衡中國影響力 擬推逾1萬億元非洲投資計劃
撰文：聯合早報
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一名歐盟高級官員說，歐盟正推廣1,500億歐元（約1.2萬億港元）的非洲投資計劃，此舉旨在減少非洲對中國貸款的依賴。
彭博社10月17日報道，歐盟國際夥伴事務專員烏爾皮萊寧（Jutta Urpilainen）受訪時說，歐盟的「全球門戶」計劃（Global Gateway program）發出強而有力的市場訊息。計劃旨在與中國的「一帶一路」倡議競爭，後者為非洲國家提供超過1,200億美元（約9,300億港元）的政府支持貸款。
不過，中國在提供資金的同時也遭到債務陷阱、剝削和腐敗的指控。席捲非洲的債務危機浪潮，以及3個非洲國家違約，也加劇外界對中國貸款行為的擔憂。
烏爾皮萊寧認為，中國對非洲貸款讓當地國家特別依賴中方，而許多非洲國家的債務水平非常高，大量收入實際上都用於還債。她表示：「相比之下，我們的目標是支持非洲自力更生。」
烏爾皮萊寧稱，根據「全球門戶」計劃，歐盟正在對交通、能源和數字項目，以及教育和衛生進行投資。但報道稱，「全球門戶」計劃與已有10年歷史的「一帶一路」倡議相比，它仍處於早期階段。該計劃的結構也更為複雜，需要利用歐盟成員國和多邊組織的資源。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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