歐盟「全球門戶」計劃抗衡一帶一路　中方：中歐可以互補

歐盟宣布抗衡中國「一帶一路」計劃，將投入3,000億歐元用於發展中國家的基礎設施建設，中國外交部對此做出回應。



據德國之聲報道，歐盟委員會12月1日在布魯塞爾公布了3,000億歐元的全球基建投資計劃。這一名為「全球門戶」（Global Gateway）的倡議，比2021年9月首次提出的時候投入金額有所加碼。

歐盟委員會計劃在今後5年內投入3,000億歐元巨資，用於全球範圍，尤其是在非洲、亞洲和拉丁美洲的基礎設施建設項目。

12月2日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上對此回應稱，中方歡迎一切幫助發展中國家建設基礎設施、促進共同發展的倡議。

他說，中方認為，不同的相關倡議之間不應該是相互替代、相互排斥的關係，而應該提倡兼容並蓄，溝通協調，形成合力。

汪文斌說，過去8年來，「一帶一路」倡議取得了實打實沉甸甸的成就，未來，中方將繼續同各方共建「一帶一路」，加強相互合作，本着共商、共建、共享的原則，穩步推進各領域合作，為幫助發展中國家建設基礎設施，促進全球共同發展作出積極貢獻。

汪文斌最後指出，中歐雙方在互聯互通大方向上有着諸多的共識，完全可以形成互補，共同促進各國之間的互聯互通和全球可持續發展。