歐盟公布「全球門戶」計劃被指針對中國　馮德萊恩：連繫世界

歐盟委員會12月1日公布「全球門戶」（Global Gateway）計劃，這個計劃被指用來抗衡中國「一帶一路」，將在發展中國家投資基礎建設項目。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，「全球門戶」將連繫世界，又指各國需要更好和不同的提議。



據路透社報道，馮德萊恩12月1日在記者會上表示「實際上，國家……需要更好和不同的提議。」她形容全球門戶計劃是真正的另一選擇。報道認為她這番言論是針對中國一帶一路計劃。

馮德萊恩又在Twitter發文講述「全球門戶」計劃，她稱這是歐盟的新連繫策略，將以公平與可持續方式，投資具質素的基建。她又強調要連繫世界，保護地球。

Today I will present Europe’s new connectivity strategy: Global Gateway.



With Global Gateway, #TeamEurope will invest in quality infrastructure, in a fair and sustainable way.



Connecting the world, and protecting our planet. pic.twitter.com/uuN7vBM3c4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 1, 2021

按照計劃，歐盟將在全球投資基建設施、數碼和氣候項目，目標是在2021至2027年期間調動多達3,000億歐元來投資。

路透社報道，「全球門戶」計劃旨在鞏固歐洲供應鏈、增強歐盟貿易，以及協助對抗氣候變化，它集中於數碼、衞生、氣候、能源、運輸、教育及研究領域。