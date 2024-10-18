韓國家情報院：朝鮮擬派逾1萬兵參與俄烏戰爭　其中包括特種部隊

韓國家情報院10月18日稱，朝鮮已決定向俄烏戰場派遣包括特種部隊在內的1.2萬士兵幫助俄羅斯。



韓聯社18日稱，韓國家情報院當日表示，朝鮮似乎並已開始為此而調動部隊。這是朝鮮首次海外大規模部署地面部隊。

朝中社於10月6日發布的這張圖片顯示，朝鮮吳振宇砲兵學院第75期畢業生正在朝鮮某個地點進行實彈射擊訓練。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）17日日在布魯塞爾與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行的聯合記者會上表示，烏克蘭獲取的情報顯示，一些朝鮮軍官已經被部署到俄羅斯佔領的烏克蘭領土上，惟無法證實該批朝鮮軍官的確切數量。

他表示，烏克蘭知道約有1萬名朝鮮士兵正準備派往俄烏戰場與烏方交戰，並形容這是「世界大戰的第一步」。

呂特則表示，歐美盟國確實知道朝鮮正以多種方式支持俄羅斯，包括武器供應、技術供應、創新，情況令人非常擔憂。不過他強調：「我們還沒有朝鮮士兵參與戰鬥的證據。」

2001年8月3日，莫斯科火車站懸掛著朝鮮和俄羅斯國旗，準備迎接時任朝鮮領導人金正日訪問俄羅斯。（Getty）

烏克蘭《基輔獨立報》（Kyiv Independent）15日引述一名西方外交官稱，朝鮮已向俄羅斯派遣約1萬名士兵。美國白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）同日表示，美方對上述報道感到擔憂。