英國外相林德偉抵京訪華兩天 先後與丁薛祥王毅舉行會談
撰文：王海
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英國媒體報道，英國外相林德偉（David Lammy）10月18日抵達北京，展開為期兩日的訪華行程。林德偉同日先後與中國國務院副總理丁薛祥及外長王毅舉行會談。
路透社報道，林德偉抵京後，先與國務院副總理丁薛祥會晤，之後再與外長王毅會面，討論氣候、能源、科學、貿易、科技及全球外交政策等議題。
據報道，外長王毅表示，中英關係現時站在新的起點上。
林德偉表示，英國將永遠把國家利益和國家安全放在首位，但同時形容與中國接觸是務實必要。
林德偉指出，北京和倫敦應該讓世人見到：「像我們這樣有着不同歷史和觀點的國家，依然能夠找到應對複雜挑戰的務實解決方案」。
林德偉這次訪華為期兩日，是首位訪華的英國新內閣成員，亦是６年以來首位訪華的英國外相。他19日將轉往上海，與當地的英國商界代表會晤。
英國工黨政府今年７月上台後，一直希望尋求與中國改善關係，加強在經濟和國際事務上合作。
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