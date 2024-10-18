英國外相林德偉抵京訪華兩天　先後與丁薛祥王毅舉行會談

英國媒體報道，英國外相林德偉（David Lammy）10月18日抵達北京，展開為期兩日的訪華行程。林德偉同日先後與中國國務院副總理丁薛祥及外長王毅舉行會談。



路透社報道，林德偉抵京後，先與國務院副總理丁薛祥會晤，之後再與外長王毅會面，討論氣候、能源、科學、貿易、科技及全球外交政策等議題。

2024年10月18日，英國外相林偉德（David Lammy）與中國外長王毅在北京釣魚台國賓館舉行會面前握手。（Reuters）

據報道，外長王毅表示，中英關係現時站在新的起點上。

林德偉表示，英國將永遠把國家利益和國家安全放在首位，但同時形容與中國接觸是務實必要。

林德偉指出，北京和倫敦應該讓世人見到：「像我們這樣有着不同歷史和觀點的國家，依然能夠找到應對複雜挑戰的務實解決方案」。

林德偉這次訪華為期兩日，是首位訪華的英國新內閣成員，亦是６年以來首位訪華的英國外相。他19日將轉往上海，與當地的英國商界代表會晤。

2024年10月18日，英國外相林德偉（David Lammy）展開上任後的首次訪華之旅，圖為林德偉與中國國務院副總理丁薛祥在北京人民大會堂舉行會談前握手。（Reuters）

英國工黨政府今年７月上台後，一直希望尋求與中國改善關係，加強在經濟和國際事務上合作。