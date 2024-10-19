李顯龍：中國刺激配套有助提升信心和需求　經濟未「到頂」

儘管中國經濟當前面臨挑戰，但新加坡前總理、國務資政李顯龍認為，中國在人口發展上仍有潛力，許多行業領域也已達世界級水平，因此中國的發展尚未到頂。



李顯龍10月18日（周五）在通商中國舉辦的第15屆「慧眼中國環球論壇」上，與新報業媒體華文媒體集團社長李慧玲進行「爐邊對話」，闡述了他對中國當前經濟挑戰的看法，並預見中國將克服困難。

中國官方近幾周推出多項經濟提振措施，李顯龍認為，刺激配套有助於提升信心和需求，但中國經濟增速將低於過去的雙位數水平，如果能在未來10年內保持每年5%增長，已經是理想了。

他解釋說，中國經濟已較過去成熟，繼續轉型並不容易。同時，中國的勞動力不再擴張，總人口和勞動年齡人口都已到頂。而從外部環境看來，中國和美國、歐洲之間地緣戰略關係緊張，外國投資需要更多鼓勵才會進入中國。

李顯龍進一步說，與中國早年「發展是硬道理」的原則相比，如今經濟發展固然重要，但國家安全更重要，國內政治考量又至少與經濟同樣重要。因此，民眾消費的環境、企業起步的環境、以及大公司拓展新業務的環境，都會無可避免地變得更謹慎。

被李慧玲進一步問及人們應該樂觀或悲觀時，李顯龍回答：「我覺得低估（write off）中國是非常不明智的」，並闡述他對中國仍具信心的四個理由。他說，人們不應該認為中國的發展已經到頂。

他解釋說，雖然中國人口不再增長，但退休年齡很低，政府接下來將延遲退休年齡，即使如此水平仍然相當低。他認為，如果能讓人們更長時間保持生產力，並充分利用女性勞動力，這將成為主要的增長來源。中國目前的法定退休年齡為男職工60周歲、女幹部55周歲、女工人50周歲。

他接着提到，中國有序推進城市化進程，但仍有35%農村人口，「進程尚未完成」，城市內仍需要推進創造就業、建造住房等各方面發展，這些都是中國繼續增長的途徑。

再來，李顯龍提到，中國在許多領域已達世界級水平。以電動車和太陽能板行業為例，雖然存在產能過剩的情況，國家的支持或許也給予了企業額外優勢，但這些產品確實具有許多非常先進且高質量的技術和科學，這是中國產品具高度競爭力的原因。

他指出的最後一個理由是：

當中國人提到「站起來、富起來、強起來」時，我認為他們是有決心的，這會推動他們繼續向前，克服可能遇到的許多困難。

李顯龍也回應了關於中國是否存有產能過剩的問題。他指出，中國的特定行業存在產能過剩，但若從經濟整體來看，則並非如此。

他以電動汽車為例說明，中國產量佔全球市場的80%，產能更超過全球100％的需求。「提到內卷，電動汽車是主要的例子……中國是很大的市場，但不需要150個不同品牌的電動汽車。在特定行業，我認為存在產能過剩，這個情況一部分是因為國家的支持、鼓勵和融資（所致）。」

但李顯龍認為，整體來看，中國並不存在產能過剩。他指出，問題其實是在於中國有相當大的出口順差，在國際收支平衡上出口大於進口，存在貿易順差，因此影響了其他經濟體和其他地區的製造業者。

他認為，長遠的解決方案必須是增加國內消費，以促使經濟取得更好的外部平衡，但這並非易事，因為必須通過經濟結構的調整，促使家庭收入增長，從而推動消費。