哈馬斯領袖遭以軍擊殺細節曝光　美媒：辛瓦爾被槍擊「爆頭」亡

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）10月16日在加沙南部戰鬥期間遭以軍擊殺，而更多有關辛瓦爾死亡的細節也陸續浮出水面。美媒18日報道，辛瓦爾在戰鬥中身受重傷，但死因是頭部中槍。



對辛瓦爾進行屍檢的以色列國家醫院首席病理學家庫格爾（Chen Kugel）18日告訴美媒，當以色列軍隊16日發現一具與辛瓦爾相似的屍體時，他的手指被切斷並送去進行DNA身份測試。

他們又試圖透過牙科記錄來識別屍體的身份，但始終未能夠「絕對肯定」屍體的身份是不是辛瓦爾本人。

2022年10月1日，巴勒斯坦激進組織哈馬斯領導人辛瓦爾 （Yahya Sinwar） 參與哈馬斯支持者在加沙清真寺舉行的反以色列集會。（Reuters）

庫格爾補充說，屍體於17日抵驗屍處並進行全面的DNA檢查後，他們終於能100%確定屍體身份就是辛瓦爾。

致命一擊：頭部中槍

庫格爾表示，辛瓦爾的死亡時間大概是是16日下午晚些時候，他當時受到多種來源的傷害，例如右前臂利物擦傷，左腿或大腿上被掉落的磚石壓傷，以及許多彈片在他的身體各處造成傷口。辛瓦爾的胸部雖遭受嚴重傷害，但致命一擊是頭部的槍傷。

2021年5月24日，哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）在加沙舉行的反以色列集會上做出手勢。（Reuters）

報道稱，以軍先前並未就其部隊發射致命槍擊事件發表任何言論，僅表示雙方一度交火，最後以色列坦克向大樓發射砲彈結束戰鬥。