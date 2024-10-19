哈馬斯領袖辛瓦爾遭以軍「意外」擊殺　中東局勢終見曙光？

以色列2023年10月遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲後，引起的衝突超過一年仍未結束，戰火並蔓延至黎巴嫩等地。以軍近月連續傳出擊斃哈馬斯及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）高層的消息，當中包括10月16日，在拉法擊斃哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）。

辛瓦爾被指是策動突襲以色列的幕後黑手，如今這個被以色列視為「眼中釘」的目標被殺，中東戰火可以緩和嗎？



辛瓦爾之死可說是一場巧合，外界一直認為辛瓦爾藏匿在地道中，利用以色列人質當成人盾，防止被暗殺。不過以軍一支指揮官見習小隊在拉法執行任務時，在一座建築物發現一批武裝份子，以軍在無人機攻勢配合下擊斃3人。

以軍人員其後在現場調查時，意外發現其中一名死者的樣子與辛瓦爾非常相似，經比對後證實該名死者就是辛瓦爾。以軍在社交平台公布對方被擊斃前數分鐘，由無人機拍攝的片段。矇著頭巾的辛瓦爾臉上坐在一處廢墟的椅子上，當他注意到無人機時，試圖朝無人機丟擲木棍，但最終仍遭擊殺。

以色列公開哈馬斯領袖辛瓦爾死前最後幾分鐘的航拍畫面。（YouTube@Israel Defense Forces）

死前曾拿木棍擲擊無人機 點圖放大瀏覽（慎入）：

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對於辛瓦爾被擊殺，美國總統拜登（Joe Biden）形容是「美好的一天」，認為對方的死標誌著以色列民眾可以鬆一口氣，加沙民眾亦獲得擺脫哈馬斯統治的機會。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）認同今次為中東和平帶來曙光，但強調在所有以色列人質獲釋前，加沙戰爭仍未完結。

2024年8月12日，伊朗德黑蘭，圖為一棟印有哈馬斯領導人辛瓦爾圖像的廣告牌。（Reuters）

以色列為中東持續軍事衝突留下伏線，事實上，內塔尼亞胡政府曾為這次加沙衝突定下三個目標，分別是：擊斃哈馬斯領導人、全面消滅哈馬斯、以及確保加沙地帶不再對以色列的安全構成威脅。

目前以色列只是實現三分之一的目標，而且哈馬斯仍有3位核心人物在世，再加上伊朗和真主黨分別揚言辛瓦爾之死只會加強「抵抗精神」及與以色列的戰爭進入「新階段」，意味衝突難以短期平息，無論如何，交戰各方的平民始終是最大受害者和輸家。

辛瓦爾被殺的消息傳出後，以色列民眾上街慶祝。（Reuters）

以巴衝突：2024年7月13日，巴勒斯坦人稱以色列對加沙走廊南部汗尤尼斯馬瓦西（Al-Mawasi）地區一個帳篷營地發動襲擊。圖為13日的襲擊發生後，一名拖着兒童的婦女看來情緒激動。（Reuters）

圖為2021年5月24日，辛瓦爾在加沙參與反以色列集會。（Reuters）

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Elias Jrade為傷者進行眼部手術。（路透社）

9月18日，黎巴嫩西頓的一家電子商店裡陳列着沒有電池的對講機，店主稱，真主黨使用的對講機週三在黎巴嫩南部和貝魯特南部郊區引爆後，他出於安全原因將其移走。(Reuters)

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