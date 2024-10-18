辛瓦爾遭擊斃　誰將接任哈馬斯領袖？　三大人選或繼任

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯前領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日遭以色列暗殺身亡後僅過去70多日，繼任領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）於10月17日同樣被以軍擊殺。英媒在新一輪以巴衝突後，曾披露一份哈馬斯核心領導層的7人名單，如今名單上僅剩3人生還，到底誰將接棒繼續領導哈馬斯？



英國廣播公司（BBC）早前報道，該7人為哈馬斯內部最具影響力的人。據以軍公開信息，目前名單中上仍在世者分別為前領導人沙阿勒（Khaled Meshaal）、國家倡議秘書長巴爾古提（Abdullah Barghouti）和高層扎哈爾（Mahmoud Zahar）。

黎巴嫩國際廣播公司（LBCI）日前引述消息人士稱，沙阿勒已成為哈馬斯代理領導人，負責就被扣押人員等相關事宜與有關方面進行溝通。

哈馬斯前總領導人馬沙爾（Khaled Meshaal）10月5日在多哈接受路透社訪問。（Reuters）

沙阿勒是哈馬斯的創始人之一，自組織成立以來一直是政治局成員。他在1996年至2017年期間擔任該組織政治局主席。哈馬斯創始人亞辛（Ahmed Yassin）2004年死於以色列空襲後，沙阿勒被任命為領導人直到2017年。

巴爾古提則被稱為哈馬斯的「工程師」，曾是哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅的前任指揮官，被判處以色列歷史上最長的刑期，67個無期徒刑外加5,200年有期徒刑。

扎哈爾被認為是哈馬斯最傑出的領導人之一，也是該組織政治領導層的成員。他曾在加沙和汗尤尼斯的醫院擔任醫生，直到其因政治立場而被解僱。

2022年10月1日，哈馬斯加沙領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar，中）、哈馬斯高層扎哈爾（Mahmoud Zahar）（右）和哈馬斯運動國家倡議秘書長巴爾古提（Abdullah Barghouti）（左）出席一個在加沙清真寺的集會。（Getty）

哈馬斯贏得2005年巴勒斯坦立法委員會選舉後，扎哈爾曾擔任時任總理哈尼亞政府的外交部長，直到巴勒斯坦法塔赫（Fatah，又稱巴勒斯坦民族解放運動）與哈馬斯分裂，時任總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）宣布解散政府。