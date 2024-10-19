辛瓦爾遭擊斃　哈馬斯繼任領袖或身處卡塔爾　料將加強與伊朗關係

美媒10月18日報道，哈馬斯或會任命身處卡塔爾的高層哈亞（Khalil al-Hayya）接替已故領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar），料帶領組織加強與伊朗的關係。



彭博社和路透社18日引述華盛頓近東政策研究所研究員奧馬里（Ghaith al-Omari）和諾伊曼（Neomi Neumann）稱，哈馬斯的新領導人幾乎肯定會來自駐卡塔爾首都多哈的高層。

哈亞過去曾獲辛瓦爾上任領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的提攜，在哈馬斯和以色列的間接談判中，哈亞一直擔任哈馬斯首席談判代表。

圖為2024年8月2日，卡塔爾首都多哈，哈馬斯官員哈亞（Khalil Al-Hayya，中）坐在被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的靈堂前。（Reuters）

哈亞同日發表電視講話，暗示他將擔任領導或代理領導職務，並表示除非以色列停止對加沙的侵略，否則不會歸還人質。

分析人士認為，無論是在加沙戰爭策略還是在與加強與伊朗關係方面，哈亞預計都會延續辛瓦爾的路線。

除了哈亞之外，其他主要領導候選人還包括前領導人沙阿勒（Khaled Meshaal）、知名度較低的組識人物達爾維什（Mohammad Darwish）以及辛瓦爾弟弟穆罕默德辛瓦爾（Muhammad Sinwar）。

2024年10月18日，哈馬斯高層哈亞（Khalil Al-Hayya）發表電視講話，確認哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）在與以色列軍隊戰鬥中陣亡，並表示在以色列停止對哈馬斯的襲擊及撤出巴勒斯坦前，絕不會釋放手上101名以色列人質。（X@Stream_liv）

《耶路撒冷郵報》18日報道，以色列安全官員認為辛瓦爾的職責將分析，由其弟弟穆罕默德辛瓦爾出任新領導人，而哈亞將則負責承擔政治責任。

報道稱，穆罕默德辛瓦爾擁有一定的領導能力，在哈馬斯的軍事發展中發揮關鍵作用，把卡桑旅（al-Qassam Brigades，又譯卡薩姆旅）發展成為軍事派別，並最終成為一支成熟的軍旅。