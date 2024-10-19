聯合國：加沙地帶180萬居民面臨重大饑荒風險

聯合國發布的最新「糧食安全階段綜合分類」報告顯示，加沙地帶180多萬居民正處於「極度危急」的饑荒狀態。截至目前，以色列的軍事行動已經摧毀了70％的農田，加沙民眾的生計遭到了重大衝擊。



世界糧食計劃署和糧食及農業組織星期四（10月17日）發布的「糧食安全階段綜合分類」是一個多利益攸關方平台，旨在根據國際公認的科學標準，分析來自世界糧食計劃署、其他聯合國機構和非政府組織的數據，以確定飢餓危機的嚴重程度與規模。

聯合國新聞中心引述報告說，根據全球「糧食安全階段綜合分類」的數據，加沙地帶約13.3萬人（佔總人口的6％）已經達到了「災難」級別的糧食不安全狀態（糧食安全階段綜合分類的最高級別第五階段），184萬人面臨「嚴重」級別（第三階段）的糧食不安全狀況。據估計，到今年11月至明年4月，饑荒人口可能增至34.5萬，佔加沙總人口的16％。

報告強調，想要遏制加沙地帶迅速陷入饑荒，就只有在全境廣泛供應足夠的食品、醫療物資、飲用水和基本服務。報告呼籲立即無條件地實現持久停火，恢復糧食系統，並加強預防和管理日益嚴重的營養不良問題。

同時，報告建議加強嬰幼兒的補充餵養計劃，推廣母乳餵養，並為無法母乳餵養的嬰兒提供必要的照料。

聯合國秘書長發言人斯特凡納·杜加里克在每日簡報會上說：「鑑於最近敵對行動激增，人們愈來愈擔心最壞的情況可能會成為現實。」

聯合國秘書長古特雷斯對評估的結果感到震驚，尤其是目前流離失所人數眾多，人道主義援助受到限制。他指出，衝突已持續一年，饑荒迫在眉睫，這一局面無法令人接受。

古特雷斯呼籲以色列立即重新開放所有過境點，並敦促消除官僚主義障礙，恢復加沙內部的法治和秩序，以便聯合國機構能夠提供至關重要的救援。

聯合國糧食及農業組織已將恢復當地糧食生產作為優先事項，加沙的冬季通常會出現饑荒和營養不良加劇的情況。

糧農組織副總幹事貝克多指出，僅靠人道主義援助無法解決問題。必須立即停止敵對行動，恢復人道准入，以便在即將到來的冬季作物種植季之前，提供急需的糧食援助和農業投入。

本文獲《聯合早報》授權轉載

