烏克蘭公布朝鮮出兵援俄畫面 稱朝軍接受俄軍事物資訓練｜有片
撰文：劉耀洋
出版：更新：
韓國國家情報院10月18日稱，朝鮮已決定向俄烏戰場派遣包括特種部隊在內的1.2萬名士兵援助俄羅斯。烏克蘭官方同日發布影片聲稱，朝鮮軍人在遠東地區接受俄羅斯軍事物資訓練。
韓聯社19日報道，由烏克蘭政府設立的戰略通信和資訊安全中心（SPRAVDI）在社交媒體X上發布一段影片，影片中帶有亞洲面孔的士兵從歐洲面孔的士兵接過裝備。
SPRAVDI聲稱，影片顯示的是朝鮮士兵在俄羅斯軍事訓練場穿上俄軍裝備，準備部署到烏克蘭戰場。韓聯社指，影片中的士兵曾帶有朝鮮口音的韓語說出「別跌倒」、「出來」等句子。
目前影片拍攝時間及其真偽未能證實。
韓國家情報院10月18日說，朝鮮已決定向俄烏戰場派遣包括特種部隊在內的1.2萬士兵幫助俄羅斯，並已從8日至13日通過俄方海軍的運輸艦將特種部隊運送至俄國。
首次運輸行動中，約有1,500名朝鮮士兵乘坐俄國太平洋艦隊的四艘登陸艦和三艘護衛艦，抵達俄羅斯海參崴（Vladivostok），雙方將很快進行第二次運輸行動。
情報院分析，派往俄羅斯的朝鮮士兵分佈在海參崴、烏蘇里斯克（Ussuriysk）、巴羅夫斯克（Khabarovsk）、海蘭泡（Blagoveshchensk）等地，目前駐紮在俄羅斯軍事基地。
韓國家情報院：朝鮮擬派逾1萬兵參與俄烏戰爭 其中包括特種部隊韓國軍方兩韓邊境進行實彈火箭炮演習 稱應對朝鮮挑釁金正恩稱韓國是敵國 學者料不會開戰：僅以軍事對抗增內部凝聚力澤連斯基稱朝鮮軍官赴烏克蘭助俄羅斯 北約：尚無證據