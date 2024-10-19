烏克蘭公布朝鮮出兵援俄畫面　稱朝軍接受俄軍事物資訓練｜有片

韓國國家情報院10月18日稱，朝鮮已決定向俄烏戰場派遣包括特種部隊在內的1.2萬名士兵援助俄羅斯。烏克蘭官方同日發布影片聲稱，朝鮮軍人在遠東地區接受俄羅斯軍事物資訓練。



韓聯社19日報道，由烏克蘭政府設立的戰略通信和資訊安全中心（SPRAVDI）在社交媒體X上發布一段影片，影片中帶有亞洲面孔的士兵從歐洲面孔的士兵接過裝備。

SPRAVDI聲稱，影片顯示的是朝鮮士兵在俄羅斯軍事訓練場穿上俄軍裝備，準備部署到烏克蘭戰場。韓聯社指，影片中的士兵曾帶有朝鮮口音的韓語說出「別跌倒」、「出來」等句子。

目前影片拍攝時間及其真偽未能證實。

韓國家情報院10月18日說，朝鮮已決定向俄烏戰場派遣包括特種部隊在內的1.2萬士兵幫助俄羅斯，並已從8日至13日通過俄方海軍的運輸艦將特種部隊運送至俄國。

首次運輸行動中，約有1,500名朝鮮士兵乘坐俄國太平洋艦隊的四艘登陸艦和三艘護衛艦，抵達俄羅斯海參崴（Vladivostok），雙方將很快進行第二次運輸行動。

韓國家情報院2024年10月18日公布的這張照片中，聲稱有400名朝鮮士兵在俄羅斯烏蘇里斯克（Ussuriysk）的軍事設施聚集。（韓國家情報院網站）

情報院分析，派往俄羅斯的朝鮮士兵分佈在海參崴、烏蘇里斯克（Ussuriysk）、巴羅夫斯克（Khabarovsk）、海蘭泡（Blagoveshchensk）等地，目前駐紮在俄羅斯軍事基地。