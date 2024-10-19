朝鮮公布墜落無人機相片　判斷屬韓國軍方裝備

朝鮮指責韓方有無人機飛到平壤派發反朝鮮傳單後，官媒朝中社10月19日發布有無人機墜落的照片，指經過專業人員分析，判斷屬韓國軍方裝備，與韓軍之前在紀念活動中展示的無人機同一個機種。



朝中社19日指，朝鮮國防省和國家保衛省等部門組建偵查聯合工作組，展開對無人機的技術鑑定和調查，確定是韓國放飛的無人機，且經過專業人員技術鑑定和分析，判斷在平壤市西浦地區墜落的無人機，是韓國軍方無人機作戰司令部裝備的遠程偵察用小型無人機，與在韓國國軍日紀念活動中展示的無人機是同一個機種。

朝鮮官媒朝中社2024年10月19日公布的墜落無人機照片（朝中社）

報道指，從收集的無人機機體外形、飛行推定時期、機體下部原封不動地附着傳單散布筒等來看，朝方推理判斷很可能是到平壤市中心投放傳單的無人機，結論尚未確定。

文章稱，假如這無人機不是用於空投傳單，那麽這是韓國又一次用軍事手段擅自侵犯朝鮮領空的另一個事件物證。

朝方指，墜落無人機與韓軍之前在紀念活動展示的無人機屬同一機種，圖為韓國展示的無人機（朝中社）

朝鮮國防省發言人指，韓國軍事手段對朝鮮領土、領空和領海的侵犯行為再次被發現，這將被認為是對朝鮮主權的嚴重軍事挑釁、宣戰，朝方要進行及時的報復攻擊。