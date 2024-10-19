美國眾議院委員會去信日本　促收緊對華銷售晶片設備限制

美國眾議院中國問題特別委員會敦促日本，收緊向中國出售晶片製造設備的限制。



美國眾議院中國問題特別委員會的兩黨高層警告，若日本不採取行動，華盛頓可能會對日本公司實施限制，或禁止向中國出售晶片設備的製造商獲得美國的半導體補貼。

彭博社查閱他們在星期二（10月15日）向日本駐美大使山田重夫發出的一封信，信中概述他們的擔憂，並駁斥限制對中國出口將對東京電子等晶片設備公司產生重大負面影響的說法。

2024年7月19日，美國德州，亞馬遜在實驗室展示最新的晶片。（Reuters）

信中強調美國、日本、荷蘭的合作在抑制中國晶片雄心方面的重要性。信中也以東京電子、阿斯麥（ASML）、泛林集團（Lam Research）和應用材料（Applied Materials）的股價上漲，以及美國和歐盟的晶片補貼計劃，作為限制對華出口影響有限的證據。

眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨人穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨首席委員克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi）在信中說，指這些公司因為現有限制蒙受損失的說法是站不住腳的。

這些公司普遍從人工智能（AI）熱潮中獲得回報。迄今為止，它們當中還沒有一家公司從美國《晶片與科學法》中直接獲得政府補助，但它們的客戶——英特爾或三星電子等晶片製造商——可以使用25%的稅收抵免為美國設施購買設備。

對於所有晶片工具製造商來說，中國仍然是一個至關重要且利潤豐厚的市場，日本和荷蘭的官員對進一步限制對中國出口持謹慎態度。而在另一反面，美國公司認為華盛頓更嚴格的限制出口措施，會給外國競爭對手帶來不公平的優勢。它們說，如果盟國不采取類似措施，單方面的額外管制將對美國工業不利。

日本大使館沒有立即對彭博社的報道置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

