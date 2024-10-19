古巴全國大停電1000萬人斷電　總統: 美國能源迫害加劇情況｜多圖

古巴能源部表示，國內一座主要發電廠發生故障並導致國家電網關閉，周五(18日)該國陷入全國停電, 約1000萬人被斷電。



全國最大、最高效的安東尼奧·吉特拉斯發電廠停電，導致電網全面故障，但故障成因暫時未明 。古巴總統迪亞斯-卡內爾 (Miguel Diaz-Canel) 在社交平台X表示：「在（電力）恢復之前，我們不會休息。」

周五，首都夏灣拿(Havana)幾乎所有商業活動都陷入停滯。路透社報道，許多居民坐在門口台階上，滿頭大汗。遊客們沮喪地蹲了下來。最近抵達夏灣拿的巴西遊客Carlos Roberto Julio說：「我們去了一家餐館，他們沒有食物，因為沒有電，現在我們也沒有網路。」

這次停電標誌著島上生活的新低點，島上的生活變得越來越難以忍受，居民已經面臨食物、燃料、水和藥品的短缺。電力短缺已使官員在周五取消了所有非重要的政府服務。包括大學在內的學校停課至周日。包括夜總會在內的娛樂和文化活動也被勒令關閉。

總理馬雷羅( Manuel Marrero) 在向全國發表的電視演說中說, 過去幾周不斷惡化的電力危機 , 「燃料短缺是最大的因素」。上周吹襲美洲的颶風米爾頓引發的強風削弱了該島從近海船隻向發電廠輸送稀缺燃料的能力。

古巴政府還指責美國的貿易禁運以及前總統特朗普 (Donald Trump)實施的新制裁導致其難以獲取燃料和備件來運營其燃油工廠。迪亞茲-卡內爾周四在X表示：「造成這種複雜局面的主要原因是美國經濟戰爭以及金融和能源迫害的加劇。」