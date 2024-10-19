美國大選｜34%受訪者認同特朗普指「非法移民玷污美國血脈」

美國總統大選將於11月5日舉行。有美國機構發表最新民調指出，三分一的受訪者認同特朗普的觀點，認為非法移民「玷污」美國的血脈（blood poisoning）。民意機構負責人對結果表示驚訝，他指出特朗普的言論與希特拉（Adolf Hitler）的納粹言論高度相似。



英國《衛報》10月18日報道，美國布魯金斯學會（Brookings Institution）與公共宗教研究所（Public Religion Research Institute，PRRI）今年8月16日至9月4日訪問了5000多名美國民眾。

民調結果顯示，三分之一的受訪人（34%）表示，現時進入美國的非法移民正在「玷污美國的血脈」，其中61%的受訪共和黨人、30%的受訪獨立人士以及13%的受訪民主黨人同意上述觀點。

PRRI的主席兼創辦人Robert Jones對此表示：「從我們的兩個主流政黨中出現這種言論，並獲得這種程度支持，令人震驚。」

Robert Jones認為上述言論令人想起納粹領袖希特拉的著作《我的奮鬥》（Mein Kampf），「玷污血脈」的說法正是希特拉在著作中用到的講法。

據報道，特朗普2023年12月在新罕布夏州（New Hampshire）的一次競選集會向支持者表示，「進入美國的移民正在玷污我們國家的血脈」。

2024年10月18日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在密歇根州底特律舉行的競選活動上發表講話。（Reuters）

特朗普當時指：「他們讓，我認為真實的人數是1500-1600萬人進入我們的國家。當他們這樣做時，我們就有大量的工作要處理。他們（移民）正在玷污我們國家的血脈。」

特朗普強調：「這就是他們所做的。他們（移民）玷污了世界各地的精神病院和監獄，不只是在南美洲，不只是我們想到的那三、四個國家，而是全世界。他們從非洲、亞洲以及世界各地進入我們國家。」