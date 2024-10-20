普拉博沃就任印尼總統　習近平致賀電

印尼新任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）宣誓就職，成為印尼第八任總統，中國國家主席習近平當日致電，祝賀他的就任。



印尼當選總統普拉博沃（Prabowo Subianto）訪問中國，2024年4月1日獲國家主席習近平在中國北京人民大會堂接見。（Reuters）

法媒10月20日引述印尼國家電視台報道，73歲的普拉博沃當日在議會宣誓就職，接替執政10年的佐科維多多（Joko Widodo）成為印尼新任領導人，正式開啟五年總統任期。

普拉博沃在2月大選中取得超過58%的總得票率，選舉委員會4月24日正式宣布他成為印尼第八任總統。此前，普拉博沃曾兩次競選總統失敗。

他的競選搭檔、佐科維多多的兒子吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka），也宣誓成為副總統，兩人將在儀式完成後一同前往總統府。普拉博沃的助手日前說，預計普拉博沃和吉布蘭將在議會和總統府之間的七個站點停留。

普拉博沃和吉布蘭的支持者在雅加達夾道歡迎，路旁則貼滿兩人的海報。總統府外擺放着祝賀他們上任和感謝佐科總統10年功績的花牌。

2024年10月20日，印尼雅加達，圖為印尼新任總統普拉博沃在就職儀式宣誓就職後，乘車離開雅加達官邸。（Reuters）

普拉博沃是軍人出身，來自富裕的政治家庭。競選期間，普拉博沃設定將經濟增長率從目前的5%提高到8%的目標，承諾讓印尼在主要產品的生產方面實現自給自足，並誓言在全球舞台上發揮更積極的作用。