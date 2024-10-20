印度航空公司單日收30次「詐彈威脅」　航班大受影響已捐失7400萬

印度炸彈恐嚇事件持續，多間航空公司19日再次收到恐嚇訊息，一天內更有約30個航班收到恐嚇訊息；其中該國最大的印度航空，近三日合計接獲至少70次炸彈恐嚇。恐嚇訊息不單令隨行旅客受影響，還令多間航空公司疲於應付，累計所有被迫轉降或取消的客機，至少損失高達8億盧比（約7400萬港元）。



據多家印媒報道，事件涉及印度航空公司（Air India）、靛藍航空（IndiGo）、阿卡薩航空公司（Akasa）和香料航空（SpiceJet）等多間公司，但均被證實為惡作劇。

報道指，今次這一系列的恐嚇訊息最早在10月14日發生，印度航空旗下由孟買飛往紐約的AI119航班波音777客機上收到安全警報，只好被迫提前在德里降落。

2024年2月1日，印度孟買，Chhatrapati Shivaji Maharaj國際機場中，一名男孩隔著玻璃往向遠方。（Reuters）

印度當局曾於16日對虛假的炸彈恐嚇採取行動，逮捕了一名17歲青年，他被控偽造身份在社交平台發出虛假炸彈恐嚇，企圖栽贓他人。當局仍在調查新一波的恐嚇訊息。