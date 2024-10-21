以軍空襲加沙釀87人死亡或失蹤　轟炸貝魯特南郊殺真主黨3高層

以色列繼續對加沙及黎巴嫩發動攻擊，巴勒斯坦領土衛生部表示，10月19日晚間加沙北部遭空襲，至少87人死亡或失蹤，是近數月來遇難人數最高的單次攻擊。另外，以軍10月20日再對首都貝魯特南郊發動密集空襲，稱目標包括真主黨情報總部，有3名真主黨指揮官被擊斃。



圖為2024年10月20日，以軍空襲加沙北部Beit Lahiya後的情況，建築物嚴重受損、多人傷亡。（Reuters）

雖然哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）日前已被擊斃，但以軍對加沙的攻擊未有減少，強調需剷除哈馬斯殘餘勢力。以軍19日的行動擊中哈馬斯的目標，但對遇襲人數提出質疑。

另一方面，真主黨屬下媒體報道，以軍20日早晨對貝魯特南郊發動了至少4次空襲，多股濃煙升起，多座建築被完全夷為平地。另據黎巴嫩國家通訊社報道，以軍於同日清晨對黎巴嫩南部多地空襲，造成至少13人死亡，多人受傷。

圖為2024年10月20日，以軍空襲黎巴嫩南部希亞姆（Khiam），濃煙竄上半空。（Reuters）

圖為2024年10月20日，以軍空襲黎巴嫩貝魯特南郊，消防人員在場救火。（Reuters）

以軍則表示，截至當地20日下午3時，真主黨以約160枚「發射物」攻擊以色列。以色列北部海法、加利利湖周邊地區，以及以色列占領的戈蘭高地多次響起防空警報。