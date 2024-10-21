古巴不足兩日第3度大停電　數百萬人受影響

古巴不足兩日內第3次大規模停電，加劇民間對政府恢復供電能力的質疑。該國10月18日中午因發電廠故障，一度引發全國約1,000萬人斷電。當局展開搶修，但電網於19日早上再次崩潰。至當日晚上，部份地區在短暫恢復供電後，再因電網問題停電，料數百萬人受影響。



於20日上午，數百萬古巴人家中仍無電力供應，包括擁有近200萬人口的首都哈瓦那（Havana） 似乎全面停電， 當局指技術人員正全力搶修，但未提供恢復供電的時間表。

而在前一天，路透社指在哈瓦那至少有兩場小型抗議，當晚網上也流傳首都其他地方有抗議活動，但未能核查真實性。

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政府將頻繁停電歸咎於基礎設施惡化、燃料短缺和需求上升。當局也指責美國的貿易禁運及制裁，導致其獲取燃料和資源持續困難。古巴能源部19日曾表示，恢復電力系統的過程仍然複雜。