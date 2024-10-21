以軍空襲真主黨旗下金融機構　貝魯特機場附近冒火光

以色列10月20日晚再度空襲黎巴嫩首都貝魯特，目標是被指屬於真主黨、在黎巴嫩全國設有30多家分行的金融機構Al-Qard al-Hassan 。以軍行動前發聲明，要求附近居民離開。路透社引述目擊者稱，大批民眾恐慌逃難，造成貝魯特部份地區交通堵塞。另外，英國《衛報》報道，貝魯特機場附近晚上亦遭空襲。



圖為2024年10月20日，以軍空襲黎巴嫩貝魯特的國際機場附近，現場冒出大量濃煙。（Reuters）

據指出，以色列此前發出警告，表明將以數個小時，攻擊Al-Qard al-Hassan於貝魯特等多地的分行，呼籲民眾遠離。不久之後，貝魯特南郊就傳出多次爆炸及火光，暫未知有否人員傷亡。

Al-Qard al-Hassan註冊為非牟利組織，在黎巴嫩有30多個分行，向民眾提供貸款和金融機構服務，其中15家位於貝魯特市中心，以及其近郊人口稠密地區。以色列表示，該機構資助真主黨的恐怖活動，包括購買和儲存武器。美國財政部資料顯示，Al-Qard al-Hassan於2017年已被列入制裁名單。

對於金融機構能否被視為軍事目標，以色列高級情報官員向路透社表示，這次行動為打擊真主黨的經濟能力，以阻止其捲土重來。

以軍同日曾多次空襲黎巴嫩多地，包括據指擊斃了3名真主黨指揮官。