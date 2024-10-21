摩爾多瓦選舉現總統桑杜領先　入歐公投初步「五五波」

摩爾多瓦（Moldova）10月20日舉行總統選舉和加入歐盟的公投，現任總統桑杜（Maia Sandu）獲得的選票領先，而她主張加入歐盟的公投則暫時持平。



法媒報道，現任總統桑杜（Maia Sandu）在第一輪選舉中獲得了38%的選票，雖然領先前總檢察長斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）的29%，但未達到50%的直接獲勝門檻，選舉將進入11月3日的第二輪投票。

至於是否加入歐盟的公投，根據當地中央選舉委員會的網站顯示，在完成近98%計票後，支持入歐的票數達50%，但仍需要等待所有點票完成，因此結果未成定數。

自1991年蘇聯解體以來，摩爾多瓦一直在親西方和親俄羅斯之間交替。（Reuters）

報道形容公投目前的結果是桑杜的一個「挫折」，她21日在基希納烏對媒體表示，摩爾多瓦面臨著「對自由和民主的前所未有的攻擊」。

自桑杜於2020年12月上台以來，該國與莫斯科的關係惡化。 2022年，俄烏戰爭爆發後，又與俄國斷交並申請加入歐盟。桑杜譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並指責其密謀推翻她、通過賄賂選民的方式操縱摩爾多瓦選舉。然而克里姆林宮對此否認。

摩爾多瓦是前蘇聯成員國。1991年蘇聯解體後，該國一直在親西方和親俄羅斯之間來回跳轉。親西方的桑杜和親俄國的斯托亞諾格洛競選此次總統；若桑杜勝選，她將為加入歐盟等目標而修改憲法。