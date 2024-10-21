日本橫濱入屋搶劫案75歲老翁被殺　22歲疑犯稱網上應徵兼職變同謀

日本橫濱市發生入屋搶劫案，75歲老翁後藤寬治慘遭殺害，家中財物遭奪去。22歲的寶田真月是疑犯之一，他被捕後供稱與另外兩人一同犯案，並表示犯案始於「從社交網站（SNS）應徵兼職」。



寶田真月涉與另外2人在10月15日闖入後藤寬治家中，把對方綁起來及施襲，導致對方死亡，他們又盜走20萬日圓現金（1萬港元）與首飾等。後藤寬治的手腳都被膠紙綁住，嘴巴也遭蒙住。

附近閉路電視拍下的畫面顯示寶田真月參與其中，他在被捕後承認指控，供稱欠下數十萬日圓款項，正尋找一份可以在短時間內賺錢的兼職工作，於是透過社交網站應徵工作，並向對方傳送身份證資料。

日本橫濱發生入屋搶劫案，75歲老翁後藤寬治慘遭殺害，家中財物遭奪去，22歲的寶田真月被捕（影片截圖）

據日媒報道，寶田真月稱收到指示後，和另外2人一起開車去後藤寬治的家，他又指「案發到一半我就意識到自己會是同謀，心裏很害怕，但又不能拒絕，因為覺得我的個人資訊被人知道……可能會報復或傷害我的家人。」

他指共有3人犯案，包括他自己，他與另外2人「不熟悉」。

日本警察廳呼籲民眾提防社交網站上的高薪「暗黑兼職」，小心會傷害到自己或家人。

神奈川縣警察又正在調查這些犯案者是否與首都圈一系列搶劫案有關。