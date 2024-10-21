韓媒指朝鮮派精銳「暴風軍團」赴俄　俄羅斯：俄朝合作符合國際法

韓國國家情報院10月18日指控朝鮮向俄羅斯派兵介入俄烏戰爭，韓媒21日指該些士兵隸屬朝鮮旗下最精銳特種部隊「暴風軍團」（Storm Corps）。韓國外交部21日召見俄羅斯駐韓大使表示抗議，俄羅斯駐韓大使館則認為俄朝合作符合國際法，不違反韓國的安保利益。



韓國《韓民族日報》21日引述韓國軍方指，朝鮮派遣的四個旅屬於第11軍團，即「暴風軍團」，它統轄10個旅，包括名為「閃電」的警報兵旅、名為「雷霆」的航空陸戰旅和名為「霹靂」的狙擊兵旅，總兵力達4萬至8萬人，它的前身是成立於1969年的第8特殊作戰軍團。

報道指，朝鮮自8日來已派出「暴風軍團」旗下首批1,500名士兵乘船自海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克）入境俄羅斯，預料不久後將再派兵入俄。

圖為2024年10月7日，朝鮮領導人金正恩在平壤國防綜合大學發表講話。（Reuters）

韓聯社21日指朝鮮方面尚未對此事表態，韓國外交部21日召見俄羅斯駐韓大使季諾維也夫（Georgy Zinoviev）表達抗議。

央視新聞引述俄羅斯駐韓大使館指，俄羅斯同朝鮮間的合作在國際法框架內進行，並不違反韓國的安保利益。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月18日訪問朝鮮，他和朝鮮領導人金正恩會晤並簽署多項協議，包括雙方可向盟友提供援助的《全面戰略夥伴關係條約》。俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）10月15日表示，一旦朝鮮受到攻擊，俄羅斯將按這個條約提供包括軍事援助在內的援助，以幫助朝鮮。

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

韓國國家情報院10月18日發布衛星照片，指顯示有船隻航向俄羅斯，批評朝鮮用船隻將士兵運往海參崴等地。