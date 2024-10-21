韓國家情報院公布衛星圖片　指證俄羅斯運送朝鮮士兵

韓國國家情報院（國情院）10月18日發布新聞稿以及三張衛星圖片，以證朝鮮向俄羅斯派兵支援烏克蘭戰爭的說法，表示這些朝軍士兵在遠東地區多地駐紮。



新聞稿題為《確認朝鮮特種部隊參加俄烏戰爭》；2張衛星圖片「（俄羅斯）濱海邊疆區烏蘇里斯克所在軍事設施」、「哈巴羅夫斯克所在軍事設施」則標示來源為影像提供商空中巴士（AIRBUS）；另1張衛星圖片據稱是由韓國衛星拍攝。

韓國衛星影像捕捉到俄羅斯艦艇於10月12日在朝鮮港口輸送兵力的相關活動。國情院表示，俄軍艦隊成功將約1500名朝鮮特種士兵從朝鮮清津、咸興和舞水端等地送往俄國遠東城市海參崴符拉迪沃斯托克（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）。

韓國國情院並指，被派遣的朝鮮士兵目前駐紮在遠東地區的俄羅斯軍營，分別在符拉迪沃斯托克（海參崴）、烏蘇里斯克（Ussuriysk，雙城子）、哈巴羅夫斯克（Khabarovsk，伯力）和布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk，海蘭泡），預計將盡快部署到前線。

據推測，韓國軍事偵察衛星所拍攝的圖像屬於軍事機密，政府部門和機構發布的新聞稿通常不使用這些圖像。可以推斷，國情院發佈的上述衛星圖像可能是政府運用的衛星拍攝，而非軍用衛星。

報道引述韓國政府官員表示，對韓國衛星和國外民企衛星所拍攝的畫面等資料進行綜合分析，確認了朝軍被派往俄國的事實。

截至21日，朝鮮與俄羅斯均未回應此事。

而美國亦未有證實朝鮮向俄派兵，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）19日在意大利那不勒斯出席七國集團(G7)國防部長會議後對朝鮮派兵的相關提問表示，「如果屬實，這樣的行動令人擔憂」，但他亦表示「無法確認相關消息是否屬實」。 18日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）也回應稱，「目前我們的官方立場是『無法確認』」。