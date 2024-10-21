習近平將赴金磚峰會　專家：創立新支付體系或成會晤議程優先事項

俄衛網10月121日報道，復旦大學金磚國家研究中心主任沈逸在接受俄衛網採訪時表示，為應對金融風險與挑戰，創立新的支付體系或將成為今年金磚領導人會晤議程的優先事項。



俄羅斯2024年擔任金磚國家輪值主席國，俄羅斯擔任主席國期間的口號是：加強多邊主義，促進全球公平發展與安全。在擔任主席國期間，俄羅斯將組織200多場政治、經濟和社會活動，主要活動是將於10月22日至24日在喀山舉行的有國家元首參加的金磚國家峰會。

沈逸表示，經貿財金合作是金磚國家合作機制自誕生以來便長期深耕的合作領域。在近二十年的合作歷程中，金磚國家不僅成立了新開發銀行和應急儲備安排，為成員國和有需求的「全球南方」國家提供了寶貴的發展融資支持。而且從最直觀的經濟指標來看，作為一個整體的金磚國家的GDP總量佔全球份額的35.6%，超過了七國集團的30.3%。同時，金磚國家擁有世界上36%的陸地面積，45%的世界人口，40%以上的全球石油產量，並且還佔全球貨物出口的四分之一左右。在此背景下，金磚國家理應加強成員國內部的經貿合作。

此外，2024年7月26日舉行的金磚國家第十四次經貿部長會議圍繞金磚價值鏈、支持多邊貿易體制、農業貿易便利化、環境和氣候相關的貿易措施、特殊經濟區合作、電子商務等議題達成6份成果文件，明確了金磚國家應當在加強數碼經濟、綠色發展等新興領域合作提供「金磚路徑」；對加深價值鏈、特殊經濟區、農業貿易、中小微企業等領域經貿務實合作貢獻「金磚方案」；就支持多邊貿易體制和世貿組織改革發出「金磚聲音」。

沈逸指出，本屆峰會在經濟金融領域，俄羅斯將突出金融與能源兩大議題，包括在特定貿易領域擴大本幣結算與互換規模、完善建立支付體系設想、強化新開發銀行融資機制與各國產業發展導向契合度、提升發展中國家在國際多邊金融機制中的金融韌性等內容。

2024年10月18日，俄羅斯普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科州出席金磚國家主要媒體負責人會晤。（Reuters）

他進一步表示，「為應對金融風險與挑戰，創立新的支付體系或將成為今年金磚領導人會晤議程的優先事項」。

目前，金磚國家就建立獨立和抵禦制裁壓力的支付和結算機制展開積極討論，並考慮推出相應基礎設施。俄羅斯財政部長西盧阿諾夫在金磚國家財政部長和央行行長會議上表示，將在喀山峰會上向金磚國家領導人提交關於完善國際貨幣金融體系的報告，包含金磚國家跨境支付倡議、金磚國家存款互動系統、建立再保險制度。

在新技術的基礎上利用數字能力創建金磚國家間結算系統，這一系列措施將節省多達300億美元，並使金磚國家GDP增加1個百分點。關於建立金磚國家貨幣支付和結算系統的說法早已屢見不鮮，但是否真的能夠落地實行還將拭目以待。

習近平將赴俄羅斯出席金磚峰會，並會晤普京，圖為他2024年10月在福建漳州市考察調研。（新華社）

他補充道，除此之外，俄羅斯希望重點推動落實《金磚國家經濟夥伴關係戰略2025》和《金磚國家創新合作行動計劃（2021—2024年）》，著力確保能源和糧食安全，增強金磚國家在國際貨幣體系中的作用，擴大成員國銀行間合作並拓展在雙邊貿易中使用國家貨幣的範圍。這些舉措都將有助於金磚國家擺脫美西方在國際貨幣結算體系中對「全球南方」國家的金融剝削。

金磚國家是2006年成立的國家間機制。除俄羅斯、巴西、印度、中國和南非外，埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯酋和沙特阿拉伯也於2024年初加入金磚國家。