金磚峰會︱莫迪能否對華 「去風險化」？　印度局面內外尷尬

金磚峰會將於明日起（10月22日至24日）在俄羅斯喀山召開，中、印兩國相繼確定了最高領導人將訪問俄羅斯並出席峰會。自實控線問題以來，中印之間這幾年的高層互動非常有限，輿論非常關注中印領導人在峰會期間舉行會晤的可能性。

如果看印度媒體的輿論傾向可以看到，印度這邊十分期待，莫迪能在金磚峰會上見到中方領導人，而且還不能和去年一樣，只是舉行了簡短的場邊會晤，而是一次正式的雙邊會談，這樣討論問題才能更深入，釋放的外交信號也足夠有分量。



很多跡象表明，從莫迪的第三個任期開始，印度的對華政策開始出現微妙的調整。過去，印度在安全問題上對中國過度防範，已經對印度的經濟發展戰略產生了嚴重的負面影響。事實上，莫迪政府的「印度製造」願景，光靠單打獨鬥是行不通的，只能與中國加強相關合作，才有擁抱全球供應鏈的可能性。

習近平、普京與莫迪都會參與2023年7月4日舉行的上合組織峰會，圖為2019年6月28日，3人出席日本大阪G20峰會時的合照（Reuters）

只不過莫迪政府不可能對現行的對華政策作出大幅度的回調，因為這存在一定的政治風險。這麼多年下來，不光是執政的印人黨，就連反對派國大黨，也對炒作中印實控線爭端形成了強烈的路徑依賴。而且渲染中印對抗，不僅是討好國內民粹情緒的最有效手段，同時也是印度與美國外交關係的「粘合劑」。無論美印關係有什麼齟齬，只要能搬出中國這尊「假想敵」，那麼雙方就能暫且把分歧拋在腦後。

此外，莫迪政府此前以安全關切為由，採取了各種措施，試圖削弱中國在印度的經濟影響力，思路和歐洲的「去風險化」是一致的。印度財政部去年的經濟報告曾建議，如果吸引到足夠的中國投資，能很大程度地提振印度製造業，最後通過出口提高其在國際供應鏈中的參與度，這一提議最後被莫迪政府否決。

基於以上種種原因，莫迪政府現在即便想對中印關係釋放有限的積極信號。這是一個兩難的選擇題，究竟是務實地與中國開展合作，有效推動經濟發展，還是說繼續敵視中國，作為自己在安全問題上與西方討價還價的籌碼，這兩者究竟哪個是「魚」，哪個是「熊掌」，需要印度進行仔細的權衡。最理想的情況，自然是兩者兼顧，與中國既對立又合作，但這個平衡點，對於已經把賣弄強硬當成習慣的莫迪政府而言，不見得有多好找。

QUAD峰會：美國總統拜登、日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯和印度總理莫迪於2024年9月21日出席在美國特拉華州克萊蒙特舉行的四方安全會談（QUAD）領導人峰會。（Reuters）

印度過去的政治實踐已經充分表明，莫迪政府敵視中國的主要方式，除了拿實控線問題做文章，同時還在中印合作這塊施加了諸多不合理的限制。但印度在經貿上對中國的剛需又是客觀存在的，這也造就了現在對中印經濟安全關係「再平衡」聲音的抬頭，也推動莫迪政府在對華姿態上進行必要的調整。這就需要莫迪政府重新調整對中印經濟關係的立場，至少釋放出一些積極的務實信號。

無論是對立還是合作，對莫迪政府都有利可圖。而這種局面，看似很適合印度搞投機，實際上卻是不折不扣的地緣政治陷阱，如今莫迪政府反而是讓自己陷入了左右為難的局面。

但事實上，印度其實越來越明白自己的制肘。就在日前，上海合作組織（下稱上合）政府首腦理事會已經落幕，在最新發表的聯合公報中，提及「一帶一路」的部分，不出所料沒有出現印度的名字。在其他地方，文本開頭都是「各國代表團團長認為」，只有在「一帶一路」這邊，才列出了上合具體成員國的名字，唯獨沒有印度。

印巴衝突：印度與巴基斯坦的關係長期因克什米爾的主權爭議而變得緊張，不時發生衝突。圖為2013年8月7日，一名印度士兵在克什米爾本傑的印巴控制線附近站崗。（Reuters/file）

印度之所以一直與「一帶一路」保持距離，一個慣用的藉口，就是渲染中巴經濟走廊穿過巴控克什米爾，對印度構成了所謂的「地緣政治擔憂」。但我們也能看到，上合九國都不會在這個問題上慣着印度，印度對「一帶一路」的消極態度，也不能阻止上合其他成員把支持「一帶一路」、加強地區合作的文本寫進聯合聲明中。

印度其實也清楚，自己要是在這個問題上固執己見，壞了上合的合作進程，那就不只是被上合集體孤立這麼簡單了。所以莫迪政府能做的，也只有讓自己的名字不出現在聯合公報裏，印度不願加入「一帶一路」，但卻不可能阻撓其他國家參與「一帶一路」。中方主導的「一帶一路」，已是上合多邊合作的重心與戰略方向，這一既定事實，印度同樣無力改變。

2020年11月14日，印度總理莫迪在位於印巴邊境的隆瓦拉哨所與士兵共度排燈筤，並發表講話。（X@Narendra Modi）

這已經不是印度第一次對「一帶一路」合作表示抵觸態度，也不會是最後一次。之前我們「一帶一路」峰會開完，印度還是要出來彰顯存在感，說什麼「一帶一路不尊重印度」。但印度的矯情莫要說影響上合，也改變不了周邊的南亞小國的想法，現在它們都在「一帶一路」框架下，與中國建立了密切的合作關係。

從更宏觀的角度來看，印度對「一帶一路」的消極抵制，最後反而是讓自己落入了中國的「環印度包圍圈」，這何嘗不是一種弄巧成拙。