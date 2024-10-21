阿根廷退出　沙特缺席　金磚恐無法為普京增輝

10月22日至24日，金磚國家領導人峰會將在俄羅斯喀山舉行。這是金磚國家擴容之後的首次領導人峰會。

但就在會議開始前兩天，巴西宣稱總統盧拉因健康原因不會參加峰會，將通過視頻連線的方式參加活動。俄總統普京的外交政策助理烏沙科夫透露，沙特王儲穆罕默德不打算親自參加金磚峰會上，由沙特外交大臣費薩爾代為參加。

金磚創始成員國是中國、俄羅斯、印度和巴西四國，2011年中俄印巴四國正式接納南非加入，2023年伊朗、沙特、阿聯酋、埃及、埃塞和阿根廷加入金磚，從2024年1月1日起正式生效。但阿根廷由於總統換屆，新當選的總統米萊在生效的前幾天宣佈阿根廷不加入金磚組織。沙特商務部長亦公開表態：對於接受金磚邀請一事，沙特尚未做出最終決定。

圖為2024年10月18日，金磚國家峰會召開前，俄羅斯總統普莫京（Vladimir Putin）與成員國主要媒體負責人會面。（ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

金磚的創始成員國中，巴西領導人不現場參會。新擴容的阿根廷早就退出了金磚。沙特領導人則缺席了首次峰會。實際上現場參加會議的金磚成員國領導人只有8位。

2024年6月擴容後的首次金磚外長會，印度外長缺席。2024年9月金磚國家外長在聯合國大會期間舉行了會議，但沒能發表聯合聲明。原因是埃及和埃塞俄比亞拒絕支持印度、巴西、南非加入聯合國安理會常任理事國的提議。這是金磚組織成立以來首次沒能在外長會議後發布聯合聲明。2024年10月11日召開的金磚財長會議，沙特沒有派人參加。

一邊是三十多個國家申請加入金磚，另一邊是加入金磚的國家頻頻在集體活動上懈怠。毫無疑問，金磚在擴容之後暴露出來了非常嚴重的問題。預備加入的新成員和舊成員之間因為政治問題矛盾重重。創始成員之間關係不睦，比如中印。已經確定要加入的成員，卻在受到邀請之後退出或者猶豫加入。這是對於金磚權威性的重大打擊。

喀山峰會是俄羅斯總統普京展示西方孤立俄羅斯失敗的重大外交行動。但是金磚已自顧不暇。

巴西總統盧拉、中國國家主席習近平、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪和俄羅斯外長拉夫羅夫在2023年金磚國家峰會期間拍攝合照，普京缺席峰會。（Reuters）

中印作為金磚創始成員國，關係沒有根本改善的跡象。印度在金磚擴容上態度消極，在金磚貨幣構想上先後提出不考慮創建金磚新貨幣，以「排除中國」為前提簽署金磚共同貨幣協議等主張。在全球政治上嘗試做全球南方的領導國家，將中國排除在外。中國支持巴基斯坦加入金磚，印度反對。兩者的矛盾已經影響到了金磚擴容以及金磚貨幣等重大議程的推進。

為了擺脱美元霸權束縛，俄羅斯、中國、巴西等國早就提出建設金磚貨幣支付體系。沙特在安全上依賴美國支持，長期以來是石油美元霸權的重要支持者。俄羅斯在美國的制裁下急於打破束縛，而沙特有充分的選擇空間，自然對於直接挑戰美國存疑。由於分歧巨大，金磚貨幣的出爐估計將會經歷漫長的內部協調過程。

俄羅斯在挑戰美國上略顯急功近利，中國樹大招風面臨美國的圍追堵截，還有不少新興經濟體在中俄和美西方之間搖擺不定，膽大如何印度吃盡兩頭紅利，謹慎如沙特舉步不前患得患失。如何彌合內部成員的政治分歧，如何帶領新成員取得新共識喚醒組織活力，如何抵抗美西方對金磚等新興經濟體的分化拉攏。這些都是非常具有挑戰性的問題。