哈馬斯擬明年3月選新領袖　考慮安全或保密身份

哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）遭以軍擊斃後，該組織高層成員10月21日向英國廣播公司（BBC）表示，該組織計劃明年3月選出新領袖，在此之前將由一個5人委員會負責管理。



BBC引述該消息人士稱，出於安全原因，哈馬斯可能對其新領導人的身份保密，做法與前領袖Sheikh Ahmed Yassin及Abdel Aziz al-Rantisi接連遭暗殺後相同。

圖為2023年11月21日，哈馬斯高層哈亞（Khalil Al-Hayya）在黎巴嫩貝魯特出席記者會。（Reuters）

5人委員會暫時管理

至於暫時管理哈馬斯的5人委員會，由現任高層哈亞（Khalil al-Hayya）領導，除直接監督加沙相關事務外，還承擔大部份政治和外交事務的責任，等同該組織的代理領袖。

該消息人士又表示，組織對辛瓦爾被殺的方式感到驚訝，因當時他已處於一個較安全地方。

圖為2011年10月18日，時任哈馬斯高層辛瓦爾（Yahya Sinwar）自以色列獲釋後，與哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）出席集會。（Reuters）

伊朗料以軍於美國選前一周報復

BBC報道，哈亞18日曾在土耳其與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）會面。阿拉格齊預期，以色列將在美國大選前一星期或更少時間，會對伊朗發動報復攻擊。