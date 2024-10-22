哈馬斯擬明年3月選新領袖 考慮安全或保密身份
撰文：蕭通
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哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）遭以軍擊斃後，該組織高層成員10月21日向英國廣播公司（BBC）表示，該組織計劃明年3月選出新領袖，在此之前將由一個5人委員會負責管理。
BBC引述該消息人士稱，出於安全原因，哈馬斯可能對其新領導人的身份保密，做法與前領袖Sheikh Ahmed Yassin及Abdel Aziz al-Rantisi接連遭暗殺後相同。
5人委員會暫時管理
至於暫時管理哈馬斯的5人委員會，由現任高層哈亞（Khalil al-Hayya）領導，除直接監督加沙相關事務外，還承擔大部份政治和外交事務的責任，等同該組織的代理領袖。
該消息人士又表示，組織對辛瓦爾被殺的方式感到驚訝，因當時他已處於一個較安全地方。
伊朗料以軍於美國選前一周報復
BBC報道，哈亞18日曾在土耳其與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）會面。阿拉格齊預期，以色列將在美國大選前一星期或更少時間，會對伊朗發動報復攻擊。
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