以軍指真主黨於貝魯特醫院建地堡　藏大量現金黃金　院方否認

以色列軍方10月21日表示，真主黨在黎巴嫩首都貝魯特一家醫院建地堡，藏匿總值約5億美元現金和黃金。以軍將繼續打擊真主黨的金融資產，但不會攻擊該醫院。不過，該醫院院長Al-Sahel否認說法，指以色列的指控虛假和誹謗，並呼籲黎巴嫩軍隊到訪醫院，視察其手術室、病房和太平間等地方。他又稱，醫院已開始疏散人員。



圖為2024年10月21日，以色列續對真主黨發動攻擊，黎巴嫩貝魯特南郊冒起濃煙。（Reuters）

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）透過電視表示，該醫院地堡由近日被擊斃的真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）下令建造，「根據我們估計，這個地堡裡至少儲存總值5 億美元的美元鈔票和黃金」。

他呼籲，黎巴嫩政府、相關部門和國際組織，不要允許真主黨利用這些資金進行恐怖活動。以色列空軍正在監視該院落。但不會襲擊醫院建築。

圖為2024年10月21日，真主黨旗下金融機構Al-Qard al-Hassan多家分行，自前一晚起遭以軍大規模空襲，其中位於貝魯特近郊的一間門面受損嚴重。（Reuters）

哈加里又稱，前一晚針對真主黨旗下金融機構的打擊行動，目標是一個藏有價值數千萬美元現鈔和黃金的地下金庫。不過，他未說明是否已銷毀相關資產。

另外，以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）表示，從20日至21日間，已打擊真主黨旗下金融機構Al-Qard al-Hassan 在黎巴嫩的30家分行。