日揆石破茂選戰處境艱難　民調不如意恐自民黨倒戈

日本首相石破茂領軍自民黨未戰先衰，在10月27日本眾議院選戰來臨前發布的民調顯示，只有約33%的受訪者支持他。分析指出，石破目前處境艱難，面對反對黨挑戰的同時也要防止自民黨內倒戈。



根據《朝日新聞》本月19日和20日進行的民調，日本民眾對石破的支持度和期望值都不高。支持石破的受訪者只佔33%，不支持的有39%。眾議院選舉開打時，石破承諾要出台新經濟政策，但有超過一半的受訪者（53%）稱「對他不抱希望」，抱希望的僅24%。

《朝日新聞》報道分析，石破無法贏得民心主因在於他言行不一致。例如，在競選自民黨總裁時，他說解散國會前要召開預算委員會會議，但最後不了了之。他之前堅決要推動黨內保守派不支持的政策，例如讓女性不用隨夫姓，但後來也封口不提。

2024年10月17日，日本首相石破茂向東京靖國神社供奉了被稱為「真榊」的供品，此舉引發外交部批評。（Reuters）

本次選戰，日本朝野要爭奪的是眾議院465席。執政的自民黨以及聯合政府成員公明黨必須拿下過半的233席才能繼續執政。選前，自民黨有256席，公明黨32席。石破不討人心，可能影響兩黨選績。

《讀賣新聞》的選前調查顯示，自民黨與在野黨爭奪的100個選區中，自民黨有多達40個議席處於劣勢。此外，有六成民眾在意自民黨內的金錢醜聞，而這個陰影可能連累自民黨和公明黨丟失一些席位。

共同社上週末進行的全國電話調查也稱，自民黨享有的支持率為22.6%，比前一個週末（10月12日和13日）下降3.8個百分點。在野的日本立憲民主黨的支持率則增長1.7個百分點至14.1%，兩黨的差距從14個百分點縮小至8.5個百分點。

民意相背的石破21日在拉票時猛攻反對黨說：「我們絕不能把這個國家交給反對黨，因為我們不知道他們會在經濟、外交和國防政策方面做甚麼？」

圖為位於東京的日本自民黨總部（Reuters）

日媒預測：石破最多隻能在相位上堅持半年

如果石破無法打一場漂亮的選戰，恐怕難以在黨內立足。網媒《政治知新》（Seiji-Chi-Shin）報道說，石破當選總裁前，黨內一些大佬就已料到接手的首相處境艱難。自民黨最高顧問、前首相麻生太郎據說曾指出：「在自民黨裏能做超過三年的首相屈指可數，我和菅義偉都做不了一年，但我想石破會更短。」

前經濟安保部長高市早苗是石破的勁敵，她在9月的自民黨總裁選戰中票數緊追石破。近日，高市全力為被石破打入冷宮的前首相安倍派系人馬站台，相信是要為自己最終上位爭取黨內支持。

日本晚報《夕刊富士》預測，石破最多隻能在相位上堅持半年，因為即便他在眾議院選戰後能抵制黨內勢力，但隨着明年夏天參議院選舉臨近，要求他下台的呼聲估計會越來越高。

本文獲《聯合早報》授權轉載

