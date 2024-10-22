德媒：福士汽車駐中國高層藥檢結果對大麻呈陽性　遭中方驅逐出境

德媒10月21日報道，德國大眾汽車集團（Volkswagen，又稱福士）行銷總監Jochen Sengpiehl於中國接受藥檢時驗出大麻後被捕，最終被中國驅逐出境。



德國媒體《圖片報》（BILD）21日報道，Jochen Sengpiehl是德國大眾汽車集團市場營銷專家，曾為大眾汽車創造經典廣告標語「Das Auto」，他於2022年時被派往中國工作。

2012年2月2日，德國時任總理默克爾（Angela Merkel）對中國進行正式訪問，在歡迎儀式結束後，德國與中國國旗出現在天安門廣場。（Getty）

Jochen Sengpiehl於2週前從泰國蘇梅島（Koh Samui）度假返回中國，在北京接受毒品檢查時，發現其體內含有大麻成分而被捕。

警方審問Jochen Sengpiehl數小時後將他帶到監獄，並將其拘留10多天。公司和德國駐華大使館代表隨即設法使森皮爾從監獄中獲釋，但中方要求他立即離開中國。

2024年3月27日，在美國紐約曼哈頓舉行的紐約國際車展媒體預覽環節，圖為德國大眾汽車（Volkswagen，又稱福士）的標誌。（Reuters）

報道稱，中國法律規定，吸食大麻構成違法行為，處10日以上15日以下拘留，可以並處2000元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。