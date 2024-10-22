德媒：福士汽車駐中國高層藥檢結果對大麻呈陽性 遭中方驅逐出境
撰文：劉耀洋
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德媒10月21日報道，德國大眾汽車集團（Volkswagen，又稱福士）行銷總監Jochen Sengpiehl於中國接受藥檢時驗出大麻後被捕，最終被中國驅逐出境。
德國媒體《圖片報》（BILD）21日報道，Jochen Sengpiehl是德國大眾汽車集團市場營銷專家，曾為大眾汽車創造經典廣告標語「Das Auto」，他於2022年時被派往中國工作。
Jochen Sengpiehl於2週前從泰國蘇梅島（Koh Samui）度假返回中國，在北京接受毒品檢查時，發現其體內含有大麻成分而被捕。
警方審問Jochen Sengpiehl數小時後將他帶到監獄，並將其拘留10多天。公司和德國駐華大使館代表隨即設法使森皮爾從監獄中獲釋，但中方要求他立即離開中國。
報道稱，中國法律規定，吸食大麻構成違法行為，處10日以上15日以下拘留，可以並處2000元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。
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