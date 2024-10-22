美國大選｜特朗普贏硬？　獲博彩網60%睇好　大幅領先賀錦麗

距離美國大選僅剩半月，選情日漸膠着。民調數據聚合網站RealClearPolitics整合多間線上博彩網站數據，發現平均60%人押注美國共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏得大選，他這一數據領先獲38.6%人押注的民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）21.4個百分點。



RealClearPolitics綜合BetOnline、Betfair等8間線上博彩網站數據，通過圖像來展現在某一時間段內分別平均有多少人的百分比押注特朗普或賀錦麗，其中特朗普領先賀錦麗的優勢在10月逐漸擴大。

圖為RealClearPolitics綜合8間線上博彩網站繪製的圖像，其中展現押注特朗普或賀錦麗贏的美國大選人數的百分比隨時間變化的走勢。（RealClearPolitics網站）

圖像還顯示，賀錦麗自7月21日宣布參選後，押注她贏得大選的人數百分比急升，而押注特朗普贏的大選的人數百分比走低，至8月7日，特朗普與賀錦麗二人的差距最小，賀錦麗僅落後特朗普0.3個百分點。

▼美國大選賭盤：賀錦麗、特朗普勝出機率持續更新▼

最新賭盤勝率（當地時間10月20日）：

- 賀錦麗賭盤勝率49%；

- 特朗普賭盤勝率56%；

- 兩者暫時相差7個百分點

此後2個月，數據顯示押注特朗普或賀錦麗贏的大選人數的百分比不相上下，甚至賀錦麗在9月22日領先特朗普最多，達7.3個百分點。不過最近一個月，特朗普領先賀錦麗的優勢卻逐漸擴大，超賀錦麗21百分點，形成逆轉。