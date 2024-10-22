蘋果CEO庫克現身北京　訪問農場了解iPhone改善農業方式

蘋果CEO庫克（Tim Cook）10月22日現身北京一間農場，與中國大學生見面交流。庫克當天發文說，此行是為了了解大家如何利用iPhone和iPad幫助農民推廣更高效、可持續的農業實踐。



庫克在微博用中英雙語發文說，「我們致力於賦能社區、創造機會」，非常高興能夠與來自中國農業大學和浙江大學的同學們見面，了解他們如何利用iPhone和iPad幫助農民推廣更高效、可持續的農業實踐。

綜合新浪科技、快科技和證券時報報道，庫克說，自己小時候在美國阿拉巴馬州的農場長大，看到這些農作物很親切。有機農場的工作人員給他觀看科學種植的蔬菜水果，蘋果公司COO威廉姆斯（Jeff Williams）看了後開玩笑說：「看餓了」。

蘋果行政總裁Tim Cook 10月22日在微博上載與中國大學生會面的照片。（Tim Cook微博截圖）

據介紹，蘋果產品iPhone和iPad等設備在數據收集、作物監測以及智能農業管理中作用日益重要。以iPad為例，它的高解像度顯示屏和高處理性能讓它能輕鬆處理複雜的數據分析，可以幫助農民實時監控作物生長狀態和環境條件，從而提升農業生產效率。

庫克10月「中國行」已經成為他近年來的一項慣例。去年10月16日晚，庫克在微博上宣佈到訪成都，並附上一張由iPhone 15Pro Max拍攝的成都安順廊橋照片。

庫克當時還到訪了蘋果成都太古里零售店，和《王者榮耀》玩家互動。蘋果公司去年10月17日宣布，向中國鄉村發展基金會捐款2500萬元人民幣，用於幫助農民、鄉村學生和教師。

對於庫克此次造訪北京的目的，不少網民猜測，庫克是為iPhone國行版Apple Intelligence而來。

此前在2024蘋果秋季新品發布會上，蘋果宣布Apple Intelligence中文版將於2025年推出。

本文獲《聯合早報》授權轉載

