又一時空旅人？ 83年前男童「拿蘋果iPad排隊」照片瘋傳
撰文：ETtoday
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美國一張83年前的黑白照片引發熱議。
只見一群孩童與青少年，正在電影院外面排隊入場，照片最右邊的非裔男童，手上抱着某種東西，仔細一看，竟然像極了蘋果iPad。
1941年照片中的孩子竟拿著iPad？點圖放大瀏覽：
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畫面中，芝加哥南區（South Side）的孩童與青少年紛紛穿戴帽子、西裝、套裝或洋裝，打扮相當正式。
一些人四處張望，一些人正在看牆上海報，隊伍最前方的男童手上，卻拿著神似iPad的東西。
根據美國國會圖書館（Library of Congress）資訊，這張照片是攝影師羅斯坎（Edwin Rosskam）在1941年4月復活節假期的周日拍攝。
而第一代蘋果iPad直到69年之後、也就是2010年才發布。
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這張照片在網路論壇Reddit引發網民熱議，許多人懷疑這可能是「時空旅人」的證據。
但另一些人認為，所謂的「iPad」只不過是《聖經》，加上孩子們都穿著「星期天上教堂的最好衣服」，更令人相信他們剛剛結束教堂活動，相約過來看電影。
一些網民提出不同觀點，認為那或許是皮革裝訂的日記、筆記甚至一本書。
另一些人則指出，品牌標誌根本不同：
不論那是什麼，那個標誌都不是蘋果。
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