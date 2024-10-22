漫畫《島耕作》諷沖繩反美軍基地示威者「收錢」　弘兼憲史道歉

日本講談社旗下《Morning》漫畫雜誌10月21日表示，17日發行的漫畫《外部董事島耕作》因含有不實內容，編輯部與漫畫家弘兼憲史道歉，並表示創作沒經過深思熟慮。有網民指出其諷刺邊野古美軍基地抗議者「拿錢辦事」。



弘兼憲史的職場漫畫《島耕作》系列從1983年的《課長島耕作》開始連載，最新作品《外部董事島耕作》（社外取締役 島耕作，簡稱島耕作）目前在周刊《Morning》連載。

日本漫畫家弘兼憲史與他筆下角色島耕作。（Reuters）

《Morning》第46號期刊中，《島耕作》內容提到沖繩名護市邊野古美軍新基地建設，並有角色表示：「抗議的人很多都是兼職，我是按每日薪資受僱。」此事在社交平台上引起爭議，有網民質疑其說法並不具備可信度。

弘兼憲史和《Morning》編輯部發出聯合聲明，表示作者與編輯曾前往沖繩取材，調查當地旅遊業，期間道聽途說「有反對新基地建設的兼職工作」，就決定在新一期漫畫中添油加醋，並未經修改便直接刊登，是非常草率的決定。

2023年11月25日，日本沖繩美軍施瓦布軍營旁抗議邊野古新建基地的標語。（新華社）

1996年，由於美軍基地與沖繩居民磨擦不斷，日美便協商將普天間基地遷移到偏遠的邊野古地區。2019年沖繩縣政府就填海建造邊野古新基地舉行全縣公投，在7成反對的情況下，仍堅持進行填海，造成漫畫中的抗議事件。