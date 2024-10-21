袴田巖冤案｜日本警方高層登門道歉　袴田秀子：已把一切看作命運

日本法院重新審理1966年、即58年前的靜岡縣一家四口滅門案後，2024年9月底終推翻法院56年前的判決，認定案中的關鍵證據屬偵查機關捏造，坐牢多年的疑兇袴田巖獲改判無罪。日本警方高層10月21日前往88歲的袴田巖家中，登門道歉，袴田巖的91歲姊姊袴田秀子表示，已經把這一切看作是命運，事到如今，也不打算向警方抱怨。



綜合共同網、日本放送協會（NHK）報道，日本靜岡縣警總部長津田隆好21日登門到袴田巖位於靜岡縣濱松市的家中，道歉稱「從逮捕到確定無罪經過漫長的58年，造成難以用言語表達的痛苦和負擔，對此很抱歉」。

袴田巖與胞姐袴田秀子（影片截圖）

他又指對於存在強制性、脅迫性的審訊深感歉意，「今後辦案時，靜岡縣警方會努力做到更加縝密細致、準確恰當。」報道指，警察辦案部門直接道歉屬當地首次。

為弟弟申冤多年的袴田秀子向津田隆好稱，「已經把這一切看作是命運了。事到如今，也不打算向警方抱怨。今天你專程前來，非常感謝。」

報道指，袴田巖受拘禁症狀影響，有溝通困難，他在現場向津田隆好說出「擁有權力這個事情啊……」等字句。

日本靜岡縣警總部長津田隆好2024年10月21日登門到袴田巖位於靜岡縣濱松市的家中道歉（影片截圖）

袴田巖是前拳擊手，1961年因身體問題轉行，改到靜岡的味噌加工廠任職，到了1966年，他的老闆一家四口在靜岡縣家中慘遇殺害，包括老闆夫婦及其2名孩子，當時住所起火，驗屍結果後來發現4人均遭刺死。

袴田巖在案件發生的同年被捕，據辯方主張，袴田巖是前拳擊手，又曾在酒吧工作，警方認為這種人物是最有可能的嫌疑犯。

袴田巖一開始否認指控，但後來稱因警方嚴刑逼供認罪。他曾試圖撤回供詞，但未有成功。至1968年，法院判處他罪成及死刑，死刑一直未執行。

他的胞姊袴田秀子多年來一直奔走為弟弟申冤，至2014年，辯方主張兇手所穿衣服上的血迹DNA與袴田巖的DNA不符，獲法院批准重審案件，並因袴田巖身體虛弱，法庭認為他年紀大、逃跑風險低，讓其可以離開監獄。他共坐牢長達48年。

在經歷漫長的法律程序後，案件2023年才正式開始重審，至2024年9月法院公布裁決。

袴田巖（紀錄片《夢の間の世の中》宣傳照）

在最新的法庭判決中，案中關鍵證據的5件衣物被判定屬於偵查機關捏造。

檢方主張這5件衣物是袴田巖犯案時穿上的衣物，染有血迹，但警方是在案發超過1年後，才稱在工廠味噌桶內找到這些衣物，所以存在爭議，衣物上的血迹也遭質疑「不自然」。

案中的5件衣物證據（影片截圖）

2023年，東京高等法院一項裁決承認科學實驗表明，在味噌浸泡逾一年的衣服會變得太黑，無法發現血迹，此指向有可能捏造。

辯方律師主張，衣服上的血迹DNA與袴田巖的DNA不符，且其中褲子太小，對袴田巖來說根本不合身。

檢方則指偵查機關不可能偽造，又指服裝與事發前袴田巖所穿的衣物非常相似。

圖為袴田巖（紀錄片《夢の間の世の中》截圖）

靜岡地方法院在9月26日的判決中，宣告袴田巖無罪，認定他曾經承認犯罪的供詞實質上是捏造，而且該5件衣服也是偵查機關捏造。

這是日本戰後第5個死刑案件重審後宣判無罪的案例，在法院的新判決後，日本檢方決定不上訴。

↓ 講述袴田巖的2016年日本紀錄片《夢の間の世の中》，此為預告片↓