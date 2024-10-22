李顯揚為何變政治難民？與李顯龍兄弟決裂　始於李光耀遺囑官司

新加坡已故前總理李光耀的次子李顯揚10月22日宣布已獲英國批出政治難民身份，並指自己遭打壓，懼怕回國遭受迫害，消息引來國際關注。李顯揚與哥哥、現任新加坡國務資政李顯龍反目多年，最初因李光耀遺囑案件而爆出糾紛，對薄公堂，李顯揚之後又與妻子林學芬被指在程序中提供假口供，引起警方調查，兩人之後離境，一直未回國。



李光耀共有3名子女，分別是長子李顯龍、女兒李瑋玲及幼子李顯揚。他2015年逝世後，他的故居處置問題引發兄弟相爭，最終使兄弟決裂。

圖為2020年6月28日，新加坡已故前總理李光耀之子李顯揚於在新加坡大選前參加遊行。（Reuters）

根據李光耀的遺囑，他希望在逝世後拆除他的故居，也曾公開表示，不希望讓其故居成為旅遊勝地，稱這會成為國家的財政負擔。

2017年，李顯揚及李瑋玲指責大哥李顯龍違背父親遺願，未拆除其故居是為延續政治權力。李顯揚當時更發出公開信，批評李顯龍有強烈權力慾望，企圖保留父親故居，轉化成政治資本。兩人爭拗愈來愈烈，最終對簿公堂。

↓ 李顯揚10月22日發表的社交帖文，講述尋求國際保護 ↓

2019年，李顯揚更加入新加坡前進黨，與李顯龍的人民行動黨公然對立，並批評李顯龍帶領的人民行動黨迷失方向。

李光耀遺囑官司的法律程序持續多年，李顯揚夫婦更爆出「假口供事件」，兩人被指在司法程序中提供假口供，新加坡警方自2023年初起證實調查。李顯揚的妻子林學芬在2020年2月遭法庭裁定專業失德罪成，因她沒有避嫌、參與草擬李光耀的遺囑，並與丈夫誤導其在遺囑上簽名，被判定行為失檢並吊銷律師執照15個月。

圖為李顯龍2023年10月5日在新加坡出席「亞洲前瞻峰會2023」。（Reuters）

根據新加坡警方所指，2022年6月曾要求李顯揚夫妻出席面談，協助調查，但兩人不久便離開新加坡，一直未有回國。即使2024年10月9日姊姊李瑋玲過世，李顯揚也稱不會親自回國參加葬禮。

新加坡警方10月11日向傳媒稱，無論是現在或過去，李顯揚夫妻都可以自由地回去新加坡。但據《聯合早報》採訪的律師認為，如果李顯揚夫婦回國，有可能被警方逮捕，以調查涉嫌提供假口供的案件。

根據李顯揚2024年10月22日在社交網站的帖文，他2022年以新加坡政府迫害他及其家人為由，向英國申請政治庇護，如今自己的政治難民身份已獲批准。

新加坡政府同日回應指，李顯揚一家遭迫害的指控毫無根據。