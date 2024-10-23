習近平晤普京　稱金磚是推動實現平等有序世界多極化支柱力量

中國國家主席習近平10月22日下午在俄羅斯喀山克里姆林宮與俄羅斯總統普京舉行會晤。習近平說，金磚合作機制是當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平台，是推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化的支柱力量。



根據央視，習近平指，普京是他的老朋友，很高興應對方邀請來到俄羅斯古城喀山，出席金磚國家領導人第16次會晤，這也是2024年兩人的第3次會面，大約400年前，聯通兩國的「萬里茶道」正是從喀山經過，將來自中國武夷山地區的茶葉送至俄羅斯千家萬戶。

習近平說，10月初，自己與普京互致賀電，共同慶祝中俄建交75周年，回首走過的路，中俄關係風雨兼程、砥礪前行，取得一連串開創性成果，探索出「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相鄰大國正確相處之道，新時代以來，自己與普京始終高度重視、牢牢把穩中俄關係前進方向，雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏精神，不斷加深和拓展全面戰略協作和各領域務實合作，為推動兩國發展振興和現代化建設注入強勁動力，為增進中俄人民福祉、維護國際公平正義作出重要貢獻，當前，世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，但他堅信，中俄世代友好的深厚情誼不會變，濟世為民的大國擔當不會變。

習近平指，23日將舉行金磚國家領導人會晤，這是金磚國家擴員後的首次峰會，對於推動「大金磚合作」具有重要意義，俄羅斯作為主席國做了大量工作，中方對此高度評價，他期待與普京及各國領導人深入探討金磚合作機制未來發展，推動各方凝聚共識，傳遞團結合作的積極訊號，推進金磚國家各領域戰略協作和務實合作，為「全球南方」爭取更多新機遇，為推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。