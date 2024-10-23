美國大選｜美媒：Bill Gates私下透露已捐贈5000萬美元給賀錦麗

美媒10月22日引述消息報道，比爾‧蓋茨（Bill Gates）私下表示，他已向民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又稱哈里斯）捐贈5000萬美元。



比爾‧蓋茨向《紐約時報》發表聲明稱，「這次選舉不同」，反映他政治策略的重大變化。

報道指，3名知情人士透露，比爾‧蓋茨私下表示，他近期向支持賀錦麗競選總統的非營利組織「Future Forward」捐贈約5000萬美元。

其中一名了解比爾‧蓋茨想法的消息人士透露，在2024年內的私下通話當中，儘管比爾‧蓋茨強調能與任何候選人合作，但他對特朗普第二任總統任期可能發生的情況表示擔憂。

報道指，比爾‧蓋茨與賀錦麗沒有深厚的關係，但他讚揚拜登與賀錦麗政府在氣候變化方面的工作。

2名相關人士透露，比爾‧蓋茨的慈善組織比爾和梅琳達·蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）對特朗普當選或導致計劃生育（Family Planning）和全球健康計劃（GLOBAL HEALTH PROGRAM）可能遭削減表示極大關切。