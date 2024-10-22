Taylor Swift開騷遭「Trump粉」柴台　空飄Ready For It撐特朗普

於9月10日宣布支持美國民主黨候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）擔任總統的當紅樂壇天后Taylor Swift，她10月19日在佛州舉辦的「時代巡演」（Era's Tour）演唱會開場前遭共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者「柴台」。這些「Trump粉」用飛機空飄挑釁式標語飛越演唱會場館上空，引起關注。



這句標語頗具創意，其中寫着「特朗普2024，準備好了嗎，愛貓女士？讓美國再次偉大！（Trump 2024 – Ready For It, Cat Lady? MAGA!）」。

其中Ready For It是Taylor Swift的一首名曲；Cat Lady則是抨擊她9月10日發文宣布支持賀錦麗的一封信的署名 – 「無孩子的養貓女」（Childless Cat Lady），而這署名是Taylor Swift用以抨擊特朗普9月10日與賀錦麗舉行的電視辯論，特朗普當時宣揚移民正「吃寵物」（但被證實為假）；MAGA則是Make America Great Again的簡寫，亦是特朗普的競選標語，他的支持者經常使用這標語表明身份。

美國樂壇天向Taylor Swift（又譯泰勒絲）2024年2月7日在日本東京舉行的國際The Eras Tour音樂會上表演。（REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File photo）

Taylor Swift今次演唱會在佛州邁阿密加登斯市（Miami Gardens）的Hard Rock Stadium舉辦。