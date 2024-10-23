澤連斯基稱逾萬朝鮮士兵赴烏克蘭援俄 籲歐美盟國作出回應
撰文：劉耀洋
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）10月22日呼籲歐美盟友不要再保持沈默，對朝鮮參與俄烏戰爭的證據作出回應，並指烏方掌握的情報顯示，朝鮮兩支可能多達12,000名士兵的部隊已準備赴烏克蘭援助俄羅斯。
路透社22日報道，澤連斯基在晚間演講中表示，朝鮮出兵援助俄羅斯是一個挑戰，烏克蘭亦知道如何應對這項挑戰。他強調：「重要的是，我們的同伴（歐美盟國）也不要逃避這項挑戰。」
他呼籲國際社會對朝鮮援俄出回應，並指如果朝鮮如果能夠介入歐洲戰爭，那麼歐美盟國目前對朝方的壓力肯定不夠。
烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）告訴美國雜誌《戰區》（The War Zone），他們預計朝鮮軍隊將於23日出現在俄羅斯南部庫爾斯克地區，惟目前還不清楚該批朝鮮士兵將配備多少或何種裝備。
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