無論朝鮮出兵援俄是否為真　形勢都已發生根本性變化

烏克蘭媒體在10月初就曾報道有朝鮮軍官死於俄烏前線，烏克蘭總統澤連斯基10月16日公開稱烏克蘭情報部門已經證實朝鮮向俄羅斯提供了武器和人員，韓國國防部副部長10月17日就烏克蘭提出「朝鮮派兵援俄」表示，韓方認為朝鮮有派遣民間人力而非兵力的可能性。

但是10月18日，韓國情報機構國情院直接給出了論斷，稱數千朝鮮士兵進入俄羅斯受訓，朝鮮已決定向俄羅斯派出4個旅團的特戰部隊士兵參戰，規模為12000人。

此事一出引發輿論譁然。

10月18日北約秘書長呂特被問及此事時表示，尚未證實韓方的情報。美國防長奧斯汀19日亦稱，無法證實朝鮮是否向俄羅斯派兵參與俄烏衝突。而到了10月21日，形勢發展為了韓國外交部召見俄羅斯駐韓大使，韓國國防部敦促朝鮮立即停止派兵援俄，以及韓國總統尹錫悦同北約秘書長呂特通電話討論應對方案。

烏克蘭先期放風，韓國將事態推向風口浪尖。

韓國總統尹錫悦親自上陣推動朝鮮援俄事宜發酵。（新華社）

縱觀各方的立場。北約秘書長呂特讓韓國政府向北約派遣代表團以更為深入地交換相關情報，非常委婉地表達了沒有認同韓國主張的意思。

美國常駐聯合國副代表10月21日在安理會會議上表示如果屬實，一則事態如此發展「危險且令人擔憂」，二則證明俄羅斯「陷入絕望」。美國白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）周二表示，如果朝鮮部隊介入烏克蘭的消息屬實，將標誌着朝鮮與俄羅斯的防務關係的顯著提升。自始至終，美國的言論都有「如果」二字。

俄羅斯克里姆林宮上周四駁斥了首爾方面有關朝鮮士兵可能在烏克蘭與俄羅斯軍隊並肩作戰的說法。克里姆林宮發言人佩斯科夫對記者說：「這看起來似乎是又一條假新聞。」但沒有詳細說明。佩斯科夫21日表示，朝鮮是俄羅斯的近鄰與合作夥伴，雙方全面發展雙邊關係。這是雙方的主權權利，任何國家都不應為此擔心，因為俄朝合作並不針對第三國。俄羅斯和朝鮮將繼續發展合作。

朝鮮直接否認了相關訊息，朝鮮常駐聯合國代表團一名負責人10月21日在紐約出席第79屆聯大第一委員會會議時，就韓國政府近日發布朝方派兵援俄消息反駁稱，這是毫無根據的謠言。

中國外交部新聞發言人在被問及此事時稱，對於烏克蘭危機，中方的立場是一貫、明確的，希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決。根本沒有談到朝鮮派兵事宜。迴避的姿態是顯而易見的。

2024年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）和北約秘書長呂特（Mark Rutte）在比利時布魯塞爾出席聯合記者會，大談朝鮮援俄。（Reuters）

在俄烏衝突大背景下，俄朝關係走近和戰場形勢密不可分，俄羅斯希望朝鮮提供軍事支持是顯而易見的目的。但是俄朝不會大張旗鼓告訴各方俄朝達成了什麼交易。對他們而言承認否認都不重要。這一出大戲，美國在大選年無暇顧及，沒有美國的首肯北約必然不能輕舉妄動。縱觀整場演出主角只有烏克蘭和韓國。

根據聯合國安理會決議，各國被禁止僱傭朝鮮工人或與朝鮮進行武器貿易。作為利益相關方，只要是能抹黑俄羅斯違反聯合國決議的事，烏克蘭都願意做。正如澤連斯基所說，要爭取認同此事的國家的更為強烈的反應。那韓國為什麼一哄而上願意將此事鬧大？

敵人的敵人是朋友。韓國和朝鮮的對抗關係決定了韓國必然在朝鮮違反聯合國決議一事上不遺餘力。也有分析認為，無論朝鮮援俄是否是真的，形勢都已經發生了變化。

首先，俄羅斯和朝鮮的關係有了根本性的變化。

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手。（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

俄羅斯總統普京10月14日向國家杜馬提交了關於批准《俄朝全面戰略伙伴關係條約》的法律草案，這份簽署於今年6月的條約規定，當任何締約方遭受侵略時，另一方將向其提供援助。歷史上，朝鮮曾經在1961年和蘇聯簽署共同防禦條約，後者承諾在朝鮮半島發生戰爭的情況下出兵協助平壤。蘇聯解體後該協議失效。此番俄朝簽訂新的協議，是否與1961年的舊條約接近各方均不清楚。兩者的協防程度有多大也不明確。韓國鬧大此事，也是一種試探。

而無論從哪方面看，這都是一個軍事聯盟協議，這將是莫斯科在後蘇聯時代的第一個防禦聯盟。如果俄羅斯給予朝鮮安全保證，後者不是成為俄羅斯的又一個白俄羅斯那麼簡單。中朝友好互助條約是中朝之間事實層面的軍事條約。俄朝軍事條約簽訂之後，中俄朝之間的內部協調，中俄軍事關係是否因俄朝關係有聯動，都是值得關注的。

不管中國一方願不願意，俄羅斯和朝鮮在試圖主導未來，讓彼此的關係更加緊密。這是陣營的全新變動和整合。在這一環上，中國也需要研判形勢，有更加清醒的決斷。

韓國積極、主動、高調地同北約接洽朝鮮出兵援俄事宜，背後是韓國同北約關係的突破性進展。

尹錫悦政府將韓國定位成「全球中樞國家」（Global Pivot State）。北約是韓國實現這一願景的關鍵抓手。2022年6月，尹錫悦的首次出訪便是出席北約馬德里峰會，這是韓國總統史上首次參與北約峰會。此後2023年、2024年，尹錫悦均出席了北約峰會。2022年底，韓國推出韓版「印太戰略」，將北約視為重要的夥伴。

在尹錫悦政府的積極申請下，2022年9月北約批准了韓國常駐北約代表處，標誌着韓國與北約的機制建設取得新進展。2023年2月，韓國與北約舉行第一次軍事參謀對話，該部長級定期會議機制旨在增進北約對朝鮮半島安全狀況的理解和彼此交流合作。7月，尹錫悦在北約峰會期間與北約簽訂了《韓國與北約個別針對性夥伴關係計劃》（ITPP）涵蓋11個領域的制度化合作。

尹錫悦政府積極向美國北約靠攏。圖為2023年10月16日，在韓國城南舉行的2023年韓國首爾國際航太防務展（ADEX），韓國直升機飛越一架美國F-22戰機。（Reuters）

北約向亞太擴張，是美國的意圖。相比美國的單方面協防，韓國將加強同北約的關係視為更大的安全紅利和舞台。

此番朝鮮援俄事宜，尹錫悦政府除了同美國溝通，積極高調同北約協調，稱將迅速派遣代表團，活躍韓國-烏克蘭-北約之間的安全合作。尹錫悦還表示，希望韓國加入北約戰地訊息收集和開發系統（BICES）的流程迅速推進，以便韓國與北約隨時溝通，安全有效共享訊息。加入北約的戰地訊息收集和開發系統（BICES），可以與北約成員國共享軍事機密，並經常舉行軍事演習。韓國同北約討論朝鮮援俄只是表面由頭，藉機靠近北約才是真實目的。

中國和美國之外，朝韓在積極擴展新的支持者。韓國高調向朝鮮表明：你有俄羅斯，我有北約。是韓國向北約靠攏引發了朝鮮向俄羅斯靠攏，還是朝鮮向俄羅斯靠攏，刺激韓國進一步倒向北約，真相已經不重要。雙方力量較量的你來我往已經形成。

在中美博弈這個大核心之外，中俄同美西方的較量正在逐步擴大，朝韓分別向自身陣營進一步靠攏的態勢，說明局勢已經不簡單，連朝韓這樣的大國對抗的邊緣博弈者都已經開始主動佈局，形勢發生了根本變化。