網傳烏克蘭前線揚朝俄國旗　烏方：查無此事　或是心理戰

韓聯社10月22日報道，有親俄賬號在社交平台Telegram上，上傳烏克蘭頓涅茨克出現朝鮮和俄羅斯兩國國旗並排的照片，烏克蘭情報機構表示未經證實，是心理戰術。此前俄駐韓大使稱朝俄合作不針對韓國利益、是在國際法框架內進行的。



據報道，Telegram賬號@rvvoenkor_bot 分享圖片表示，兩國旗幟出現在烏克蘭東部前線「楚庫里涅附近波克羅夫斯克（Pokrovsk，又譯紅軍城）附近一座廢棄礦場上」。

烏通社報道，烏克蘭國家安全與國防事務委員會 (NSDCU)下屬的反假資訊中心（CCD）21日表示，經過資訊核查後，並未在紅軍城附近發現網傳的朝鮮國旗。

韓國家情報院2024年10月18日公布的這張照片中，聲稱有400名朝鮮士兵在俄羅斯烏蘇里斯克（Ussuriysk）的軍事設施聚集。（韓國家情報院網站）

CCD負責人科奧瓦連科（Andriy Kovalenko）認為這張照片是心理戰的一部分。「他們試圖恐嚇烏克蘭人，用廣泛傳播的謠言來掩蓋俄羅斯12,000名朝鮮士兵的真實信息。」

10月21日，朝鮮常駐聯合國代表否認派兵前往烏克蘭援俄，稱其為毫無根據的謠言。

路透社21日報道，俄羅斯駐首爾大使館稱，俄國駐韓大使季諾維也夫（Georgy Zinoviev）對韓國外交部第一次官金烘均表示，與朝鮮的合作「不針對韓國的安全利益」，並聲稱該合作「是在國際法框架內進行的」。