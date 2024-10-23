特朗普投訴英國工黨干預大選　涉召集英籍黨員撐賀錦麗競選

美國共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）的競選團隊於10月22日向聯邦選舉委員會（FEC）投訴，指英國工黨干預選舉，幫助民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競選。



據BBC等英媒報道，投訴信指工黨召集黨員以個人身份志願幫賀錦麗競選，以影響11月5日的競選，並認為賀錦麗團隊非法接受了外國捐款。信中引用《華盛頓郵報》報道工黨與民主黨高官私下見了面，以及在職場社交平台「領英」（LinkedIn）上，工黨營運負責人Sofia Patel 招募近100人前往美國搖擺州、並安排住宿的文章，該文章現已刪除。

2024年10月18日，美國底特律，圖為特朗普在競選集會中播放帶有賀錦麗面容的影片。（Reuters）

特朗普競選團隊提起法律訴訟，其聯合經理懷爾斯（Susie Wiles）引用美國從英國獨立的歷史：「繼1776年，美國人將在2週後再次拒絕來自大政府的壓迫。」並稱賀錦麗—沃爾茲競選團隊利用了「非法外國捐款」，是一次「軟弱無力的反美選舉干預企圖」。

根據聯邦選舉法，外國人被禁止參與決策和提供實質援助，主要涉及到金融交易。但據FEC規定，外國人可以無償擔任競選義工，英美兩國對等政黨官員進行聯繫是合理的。特朗普9月就與工黨首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）會面。