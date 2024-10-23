G7接近達成援烏3900億元貸款計劃　耶倫：以俄羅斯凍結資產償還

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）10月22日表示，七國集團（G7）和歐盟「非常接近」達成向烏克蘭提供500億美元（約3,900億港元）的貸款計劃。



這筆貸款將利用被凍結的俄羅斯央行資產的孳息和收益，美國預計將為貸款配套出資約200億美元。

路透社22日報道，耶倫當日在國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）年會開始時舉行的記者會上說，美國和歐洲即將達成一項計劃，在2024年底前向烏克蘭提供一筆500億美元貸款，貸款由俄羅斯凍結的央行資產支持。

耶倫表示，所有重大問題都已解決，「這是讓俄羅斯承擔對烏克蘭造成損害的成本和費用的方式」。

儘管歐盟每6個月需要重新凍結俄羅斯主權資產，耶倫非常有信心俄羅斯資產將繼續被凍結。俄羅斯大部份被凍結資產在歐洲。

2017年5月26日，在意大利西西里（Sicily）舉行的七國集團（G7）峰會開始之前，G7國家旗幟以及歐盟的旗幟矗立在當地古老圓形劇場的舞台上。（Reuters）

雖然500億美元貸款中的200億美元將來自美國，但耶倫強調，美國的貢獻將通過俄羅斯資產收益來償還，而不是由美國納稅人償還。

歐洲議會同日表決批准一項利用凍結俄羅斯央行資產的孳息和收益為抵押，向烏克蘭提供最多350億歐元貸款的計劃。

2024年10月17日，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在外交關係委員會（Council on Foreign Relations）上發表演說。（Reuters）

G7盟友希望趕在11月5日美國總統選舉日前推行這項計劃，而共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）誓言讓美國「退出」俄烏戰爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

