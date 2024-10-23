中印邊境巡邏協議 勢顯著減緩中國西線壓力
中國證實已同印度就邊境爭議地區巡邏安排達成協議，雙方下來將落實好解決方案。受訪中印學者分析，協議將結束兩國在邊境地區的對峙局面，顯著減緩中國在西線承受的壓力。
中國外交部發言人林劍周二（10月22日）在例行記者會回應記者詢問時稱，近段時間以來，中印兩國通過外交和軍事渠道，就中印邊境的有關問題保持密切溝通，目前雙方已達成解決方案。
林劍稱，中國對此予以積極評價，下一步將與印度落實好方案。不過，他沒有披露方案內容。印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）周一稱，印中兩國就邊境巡邏問題達成了協議，已恢復到2020年的位置，細節將在適當時候公布。
中印雙方2020年6月在兩國邊境西段的加勒萬河谷爆發流血衝突，至少四名中國士兵與20名印度士兵殞命。此後，雙方在邊境集結重兵，並進行了30多輪談判。
印度基金會理事、退役海軍中將辛哈（Shekhar Sinha）接受《聯合早報》採訪時稱，巡邏協議結束了兩國在邊境地區對峙局面。中國軍隊將回到 2020年兩國衝突爆發之前的位置，印度軍隊可以恢復巡邏。
辛哈曾任印度前聯合國防參謀長，他稱：「2020年前的位置是印度希望維持和平與安寧的位置。」
上海復旦大學國際問題研究院教授林民旺受訪時指出，中印兩國能夠達成巡邏協議殊為不易，彼此都有所妥協，也要照顧國內情緒。
林民旺認為，巡邏協議值得慶賀，兩國再發生衝突與摩擦的概率會大幅減小。沒有印度與美國一東一西展開夾擊，對中國從戰略與發展上都是利好。
中印爆發加勒萬河谷衝突後，美印關係迅速升温。美國加強了與印度在武器裝備、軍事訓練、情報交流上的合作，並通過美日澳印「四方安全對話」（QUAD）機制強化安全與戰略合作。
辛哈受訪時強調，美國在中印邊境問題上沒有任何作用。但印度國防秘書阿拉曼（Giridhar Aramane）今年2月承認，美國在加勒萬河谷衝突中為印度提供了迅速的情報支持。還有資料顯示，美國為印度坦克和士兵提供了高寒地區需要的機油和棉服。
林民旺指出，印度國內從政府到社會對於中美兩國博弈一直有多種看法，既有主張倒向美國的聲音，也有反對放棄發展與中國關係的聲音。
蘇傑生上月在紐約參加聯合國大會時說，印中關係是亞洲未來的關鍵，印度拒絕在四方安全對話和金磚國家之間選邊站，可以「一邊走路一邊嚼口香糖」。
林民旺強調，中印軍事對峙的高昂成本和美國大選的不確定性，推動印度在近期談判裏做出妥協。但巡邏協議不意味着印度對美戰略的根本調整，也沒有解決中印十幾萬前沿部隊去留的問題。
辛哈認為，印中在巡邏協議裏沒有提出新的領土主張，因此劃界談判人員可以很快回到談判桌前。