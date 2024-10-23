中印邊境巡邏協議　勢顯著減緩中國西線壓力

中國證實已同印度就邊境爭議地區巡邏安排達成協議，雙方下來將落實好解決方案。受訪中印學者分析，協議將結束兩國在邊境地區的對峙局面，顯著減緩中國在西線承受的壓力。



中國外交部發言人林劍周二（10月22日）在例行記者會回應記者詢問時稱，近段時間以來，中印兩國通過外交和軍事渠道，就中印邊境的有關問題保持密切溝通，目前雙方已達成解決方案。

林劍稱，中國對此予以積極評價，下一步將與印度落實好方案。不過，他沒有披露方案內容。印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）周一稱，印中兩國就邊境巡邏問題達成了協議，已恢復到2020年的位置，細節將在適當時候公布。

圖為2024年8月22日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在波蘭華沙總理府與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk，不在圖中）一同出席聯合新聞發布會。（Reuters）

中印雙方2020年6月在兩國邊境西段的加勒萬河谷爆發流血衝突，至少四名中國士兵與20名印度士兵殞命。此後，雙方在邊境集結重兵，並進行了30多輪談判。

印度基金會理事、退役海軍中將辛哈（Shekhar Sinha）接受《聯合早報》採訪時稱，巡邏協議結束了兩國在邊境地區對峙局面。中國軍隊將回到 2020年兩國衝突爆發之前的位置，印度軍隊可以恢復巡邏。

辛哈曾任印度前聯合國防參謀長，他稱：「2020年前的位置是印度希望維持和平與安寧的位置。」

王毅7月25日在老撾會見印度外長蘇傑生。（外交部圖片）

上海復旦大學國際問題研究院教授林民旺受訪時指出，中印兩國能夠達成巡邏協議殊為不易，彼此都有所妥協，也要照顧國內情緒。

林民旺認為，巡邏協議值得慶賀，兩國再發生衝突與摩擦的概率會大幅減小。沒有印度與美國一東一西展開夾擊，對中國從戰略與發展上都是利好。

中印爆發加勒萬河谷衝突後，美印關係迅速升温。美國加強了與印度在武器裝備、軍事訓練、情報交流上的合作，並通過美日澳印「四方安全對話」（QUAD）機制強化安全與戰略合作。

2022年中印邊境衝突就發生在班公湖一帶。圖為網上流傳兩軍對峙畫面。（網上圖片）

辛哈受訪時強調，美國在中印邊境問題上沒有任何作用。但印度國防秘書阿拉曼（Giridhar Aramane）今年2月承認，美國在加勒萬河谷衝突中為印度提供了迅速的情報支持。還有資料顯示，美國為印度坦克和士兵提供了高寒地區需要的機油和棉服。

林民旺指出，印度國內從政府到社會對於中美兩國博弈一直有多種看法，既有主張倒向美國的聲音，也有反對放棄發展與中國關係的聲音。

蘇傑生上月在紐約參加聯合國大會時說，印中關係是亞洲未來的關鍵，印度拒絕在四方安全對話和金磚國家之間選邊站，可以「一邊走路一邊嚼口香糖」。

2023年5月31日，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮同印度外交部東亞司兼外長辦公室聯秘安伯樂在新德里共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）第27次會議，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。（中國外交部）

林民旺強調，中印軍事對峙的高昂成本和美國大選的不確定性，推動印度在近期談判裏做出妥協。但巡邏協議不意味着印度對美戰略的根本調整，也沒有解決中印十幾萬前沿部隊去留的問題。

辛哈認為，印中在巡邏協議裏沒有提出新的領土主張，因此劃界談判人員可以很快回到談判桌前。