中印邊境問題達成解決方案，這是莫迪被動卻務實的決定

印度外交部長蘇傑生日期在新德里電視台（NDTV）主辦的媒體活動上表示，中印兩國已就邊境地區有關問題達成協議。10月22日，中國外交部發言人林劍證實了該消息。在例行記者會上表示，近段時間以來，中印雙方通過外交和軍事渠道，就中印邊境的有關問題保持密切溝通，目前雙方已就有關問題達成解決方案。下一步中方將與印方落實好上述解決方案。

中國與印度有着全長1700多公里的邊界線，邊境問題已經是歷史問題，也是讓兩國關係難以逐步向好的關鍵所在。中國與印度在2020年印度多次單方面破壞雙方多層級會談會晤達成的共識，先後在加勒萬河谷地區、班公湖南岸、熱欽山口等地區非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。此後，雙方舉行了多輪外交和軍事級別磋商會談30多輪談判，終於取得了突破性進展。

金磚峰會召開在即，中、印兩國相繼確定了最高領導人將訪問俄羅斯參加第16屆金磚國家峰會。自實控線問題以來，中印之間這幾年的高層互動非常有限，輿論非常關注中印領導人在峰會期間舉行會晤的可能性。如果看印度媒體的輿論傾向可以看到，印度這邊十分期待，莫迪能在金磚峰會上見到中方領導人，而且還不能和去年一樣，只是舉行了簡短的場邊會晤，而是一次正式的雙邊會談，這樣討論問題才能更深入，釋放的外交信號也足夠有分量。如今，在金磚會議前夕，中印就邊境問題達成解決方案，無疑為兩國元首會晤提供了良好的談話氛圍。

2014年習近平訪問印度，期間與莫迪一同向媒體揮手。（Reuters）

坦白說，中印邊境問題由來已久，也反反覆覆。正如蘇傑生所說的那樣：「我們就邊境巡邏問題達成了協議，並已恢復到2020年的位置。如此一來，我們可以說，我們與中國的脱離接觸進程已經完成。」 「我們今天才達成了諒解，能夠像2020年之前那樣繼續巡邏。」蘇傑生9月參加歐洲智庫「日內瓦安全政策中心」活動時也曾表示， 「我大致可以說，大約75%的脱離接觸問題已經得到解決」。要說「完全」解決好中印邊境問題也是不太現實的。

事實上，近幾年來看中印兩國相處的情況看似不穩定。這個現象其實是正常的。對莫迪政府來說，不光是執政的印人黨，就連反對派國大黨，也對炒作中印實控線爭端形成了強烈的路徑依賴。而且渲染中印對抗，不僅是討好國內民粹情緒的最有效手段，同時也是印度與美國外交關係的「粘合劑」。無論美印關係有什麼齟齬，只要能搬出中國這尊「假想敵」，那麼雙方就能暫且把分歧拋在腦後。而且，莫迪政府此前以安全關切為由，採取了各種措施，試圖削弱中國在印度的「經濟影響力」，相信莫迪也確確實實是怎麼想的。這個情況同美國對華打壓的情況是不同的。

圖為2024年7月9日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮會見印度總理莫迪後，兩人道別。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

但莫迪政府還是發現，過去他們在安全問題上對中國過度防範，已經對印度的經濟發展戰略產生了嚴重的負面影響。印度在經貿上對中國的剛需又是客觀存在的，這也造就了現在對中印經濟安全關係「再平衡」聲音的抬頭，也推動莫迪政府在對華姿態上進行必要的調整。

中國目前仍是印度最大的商品來源國和最大工業產品供應國。印度官方數據顯示，過去四年來，印度從中國的進口量激增了 56%，對華貿易逆差幾乎翻了一番，達到850億美元。9月2日，美國《華盛頓郵報》援引貿易數據和經濟專家分析稱，隨着印度擴大智能手機、太陽能電池板和藥品等商品的生產，印度經濟本身也變得更加依賴中國的進口。數據顯示，印度自華進口增長速度是總進口增長速度的兩倍，佔印度從電子、可再生能源到製藥等行業進口的近三分之一。

莫迪曾經提出，希望印度在2029年成為世界第三大經濟體，2047年成為發達國家。對74歲的莫迪來講，且不說2047年的事情，但2029年的經濟目標，還是可以在他的第三任期內展望一下的。這就需要莫迪政府重新調整對中印經濟關係的立場，至少釋放出一些積極的務實信號。

圖為2024年10月17日，俄羅斯喀山掛起直幅，顯示金磚國家峰會即將召開。（Reuters）

印媒其實算好了一筆賬，印度現在只有兩個選擇，要麼是尋求中國投資，要麼是捨近求遠完全依賴進口，但這相當於完全放棄「印度製造」的願景。其實印度也很清楚，莫迪政府的「印度製造」願景，光靠單打獨鬥是行不通的，只能與中國加強相關合作，才有擁抱全球供應鏈的可能性。印度財政部去年的經濟報告曾建議，如果吸引到足夠的中國投資，能很大程度地提振印度製造業，最後通過出口提高其在國際供應鏈中的參與度。

也有越來越多印度學者建言，在印度政府推行「自力更生」戰略之際，印度經濟發展越來越依賴外國技術知識，尤其是中國技術知識。還有印度專家主張放鬆對來自中國投資的限制，認為「為促進印度製造業並將印度納入全球供應鏈，依賴中國不可避免」。

蘇杰生21日表示，中印已就邊境問題達成協議。（NDTV影片截圖）

自中印邊境衝突後，印度國內民族主義情緒高漲，印政府也藉機炒作「中國威脅」，在經貿領域不斷使出小動作，包括多次封禁中國手機應用、審查中企投資提案、無端打壓在印中企……對此，中方多次表示堅決反對，要求印方立即糾正歧視性的做法。坦白說，中印要攜手合作，特別是印度還需要「借中國的風揚印度的帆」，就必須有實質性的一些舉措。如今兩國攜手宣佈「就邊境問題達成解決方案」是一個好的開始。雖然對於莫迪來說可能是被動的，但這顯然也是莫迪綜合評估後的務實決定。

接下來要看莫迪和習近平兩位元首在金磚會議期間進行怎樣的互動了。中國始終堅持自己，不動如山的以不變應萬變。而對於印度來說，就是一個兩難的選擇題，究竟是務實地與中國開展合作，有效推動經濟發展，還是說繼續敵視中國，作為自己在安全問題上與西方討價還價的籌碼，這兩者究竟哪個是「魚」，哪個是「熊掌」，需要印度進行仔細的權衡。最理想的情況，自然是兩者兼顧，與中國既對立又合作，但這個平衡點，對於已經把賣弄強硬當成習慣的莫迪政府而言，不見得有多好找。