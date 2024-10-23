美國大選｜以巴衝突牽動選情　搖擺州賓夕法尼亞猶太裔選民成關鍵

猶太裔美國人一直是民主黨的支持者，但隨着新一輪以巴衝突激化，國內挺巴示威和反猶太主義事件激增，讓部份猶太裔選民動搖。美媒10月22日報道，猶太人只佔搖擺州賓夕法尼亞（Pennsylvania）投票人口的一小部份，但在勢均力敵的選情下，他們很大程度能影響選舉結果。



美國有線電視新聞網（CNN）報道，賓夕法尼亞州猶太選民施皮爾曼（Stephanie Spielman）在受訪時表示，她在過去的選舉中通常會支持民主黨，而且她曾是一名民主黨人，但她2024年因對反猶太主義日增感不安而離開民主黨。

施皮爾曼指出，民主黨人對反猶太主義未提供足夠的回應，她說：「我不認為他們（民主黨）真的支持猶太社區，但他們並沒有認真地與我們接觸。」

施皮爾曼提到自已雖然仍然決定投票支持民主黨總統候選人、前總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），但與她保持着聯繫的數十名猶太選民仍未作出決定，甚至對投給共和黨持開放態度。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）2024年8月20日在威施康星州密爾沃基（Milwaukee）出席活動；美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，右）2024年8月15日在新澤西州貝德明施特（Bedminster）出席活動。（Reuters）

報道稱，猶太人佔美國人口略高於2%，猶太選民的規模甚至更小，但足夠在少數搖擺州尤其是在賓夕法尼亞州產生影響。

布蘭代施大學（Brandeis University）美國猶太人口計畫估計，賓夕法尼亞州擁有30萬猶太選民，在選情緊湊時或對選舉結果造成關鍵影響。

2024年5月8日，美國加州洛杉磯，有人舉起以色列-美國國旗在南加州大學（USC）參加「為以色列團結遊行」。（Reuters）

2020年，當時的民主黨候選人拜登（Joe Biden）以不到8.2萬票贏得該州，而2016年，時任共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）甚至僅以4.4萬票在賓夕法尼亞州獲勝。