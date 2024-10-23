金磚峰會喀山上演　多國領袖小範圍會談　討論全球問題與地區衝突

金磚峰會在俄羅斯喀山舉行，多國領袖10月23日舉行小範圍會談，俄衛網報道，俄羅斯總統普京提議討論全球問題和地區衝突。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在會上又提議制訂一份金磚國家夥伴國名單，納入喀山峰會的最終宣言中。



普京在金磚國家峰會小範圍會議上稱「目前在小範圍會議上，建議探討全球議程中最緊迫的問題，就金磚國家成員國在國際舞台上合作的議題交換意見，包括解決嚴重的地區衝突。」

金磚峰會2024年10月23日在俄羅斯喀山舉行，多國領導人大合照（Pool via REUTERS）

他又指計劃討論實施上一次在約翰內斯堡舉行峰會的兩項重要決定，即加深金磚國家內部的金融合作和進一步擴員。

他提議制訂一份金磚國家夥伴國名單，將其納入喀山峰會的最終宣言中，又指忽視全球南方和東方國家對金磚組織的興趣將是錯誤的。

中國國家主席習近平2024年10月23日在俄羅斯出席金磚峰會（BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via REUTERS）

路透社指，中國國家主席習近平、印度總理莫迪與其他一些金磚國家領袖均有與普京討論俄烏戰爭議題，其中莫迪公開表示希望在烏克蘭實現和平，習近平則是在閉門會議時，與普京討論。

金磚國家合作機制2006年啓動，最初由巴西、俄羅斯、印度和中國組成，2011年南非加入，2024年再有伊朗、沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋與埃塞俄比亞加入。俄羅斯自2024年1月1日起擔任輪值主席國。